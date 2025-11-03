Американская Kimberly-Clark, производитель подгузников Huggies и салфеток Kleenex, объявила о покупке Kenvue – владельца брендов Tylenol и Listerine – в рамках соглашения более чем на $40 млрд. После завершения слияния компании создадут одного из крупнейших игроков в секторе товаров для здоровья и гигиены с годовой выручкой около $32 млрд, пишет WSJ.

Подробности

Kimberly-Clark заплатит $21,01 за акцию Kenvue в наличных и акциях. Общая стоимость сделки, с учетом долга, составляет $48,7 млрд.

Объединенная компания будет иметь 10 брендов с годовым объемом продаж более $1 млрд каждый, среди которых Huggies, Kleenex, Cottonelle, Tylenol и Listerine.

Управлять новым гигантом будет генеральный директор Kimberly-Clark Майк Су, штаб-квартира останется в Ирвинге, штат Техас.

Слияние, которое ожидается завершить во второй половине 2026 года, должно усилить позиции Kimberly-Clark в сегментах здравоохранения и благосостояния, а также создать конкуренцию гигантам Procter & Gamble и Unilever.

После завершения сделки акционеры Kimberly-Clark будут владеть 54% объединенной компании, а владельцы акций Kenvue – 46%.

После объявления о слиянии акции Kenvue подскочили на 18,7% на премаркете, в то время как бумаги Kimberly-Clark упали почти на 15%.

Контекст

Kenvue возникла в 2023 году после обособления от Johnson & Johnson и быстро стала мишенью инвесторов, требовавших повышения эффективности.

Продажа стала логическим завершением периода давления со стороны активистов-инвесторов, среди которых Starboard Value, Third Point и DE Shaw, требовавших реструктуризации бизнеса или продаж компании.

Позиции Kenvue ухудшались на фоне скандалов вокруг Tylenol – после заявлений Дональда Трампа о якобы связи между употреблением ацетаминофена и возникновением аутизма, которые компания назвала безосновательными.

В прошлом месяце Kenvue столкнулась с судебным иском в Великобритании из-за использования талька в детской присыпке Johnson's Baby Powder. Сама компания утверждает, что продукт безопасен.

Для Kimberly-Clark приобретение Kenvue означает расширение бизнеса за пределы традиционных товаров гигиены и укрепление позиций на глобальном рынке health & wellness.

В Украине компания представлена ​​через ООО с иностранными инвестициями «Кимберли-Кларк Украина» с головным офисом в Киеве. Компания поставляет широкий ассортимент товаров, доступных в розничных сетях, аптеках и онлайн-магазинах: Huggies – подгузники, салфетки и средства по уходу за детьми (лидер рынка в некоторых категориях); Kotex – средства женской гигиены; Kleenex – салфетки и бумажные платки; профессиональная линия (Kimberly-Clark Professional): диспенсеры, бумажные полотенца, мыло-пена и т.д. для HoReCa и бизнеса.

Производство для украинского рынка производится на заводах в Европе (например, Чехия для Huggies и Kotex), импорт из ЕС. С 2022 года компания прекратила импорт готовой продукции из России, заменив поставку из ЕС из-за санкций и войны.