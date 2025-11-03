Американська Kimberly-Clark, виробник підгузків Huggies і серветок Kleenex, оголосила про купівлю Kenvue – власника брендів Tylenol і Listerine – у межах угоди на понад $40 млрд. Після завершення злиття компанії створять одного з найбільших гравців у секторі товарів для здоров’я та гігієни з річним виторгом близько $32 млрд, пише WSJ .

Деталі

Kimberly-Clark заплатить $21,01 за акцію Kenvue у готівці та акціях. Загальна вартість операції, з урахуванням боргу, становить $48,7 млрд.

Об’єднана компанія матиме 10 брендів із річним обсягом продажів понад $1 млрд кожен, серед яких Huggies, Kleenex, Cottonelle, Tylenol і Listerine.

Керуватиме новим гігантом генеральний директор Kimberly-Clark Майк Су, штаб-квартира залишиться в Ірвінгу, штат Техас.

Злиття, яке очікують завершити в другій половині 2026 року, має посилити позиції Kimberly-Clark у сегментах охорони здоров’я та добробуту, а також створити конкуренцію гігантам Procter & Gamble і Unilever.

Після завершення угоди акціонери Kimberly-Clark володітимуть 54% об’єднаної компанії, а власники акцій Kenvue – 46%.

Після оголошення про злиття акції Kenvue підскочили на 18,7% на премаркеті, тоді як папери Kimberly-Clark впали майже на 15%.

Контекст

Kenvue виникла в 2023 році після відокремлення від Johnson & Johnson і швидко стала мішенню інвесторів, які вимагали підвищення ефективності.

Продаж став логічним завершенням періоду тиску з боку активістів-інвесторів, серед яких Starboard Value, Third Point і D.E. Shaw, котрі вимагали реструктуризації бізнесу або продажу компанії.

Позиції Kenvue погіршувалися на тлі скандалів довкола Tylenol – після заяв Дональда Трампа про нібито зв’язок між вживанням ацетамінофену і виникненням аутизму, які компанія назвала безпідставними.

Минулого місяця Kenvue стикнулася із судовим позовом у Великій Британії через використання тальку в дитячій присипці Johnson’s Baby Powder. Сама компанія стверджує, що продукт безпечний.

Для Kimberly-Clark придбання Kenvue означає розширення бізнесу за межі традиційних товарів гігієни та зміцнення позицій на глобальному ринку health & wellness.

В Україні компанія представлена через ТОВ з іноземними інвестиціями «Кімберлі-Кларк Україна» з головним офісом у Києві. Компанія постачає широкий асортимент товарів, доступних у роздрібних мережах, аптеках та онлайн-магазинах: Huggies – підгузки, серветки та засоби для догляду за дітьми (лідер ринку в деяких категоріях); Kotex – засоби жіночої гігієни; Kleenex – серветки та паперові хустинки; професійна лінія (Kimberly-Clark Professional): диспенсери, паперові рушники, мило-піна тощо для HoReCa та бізнесу.

Виробництво для українського ринку здійснюється на заводах у Європі (наприклад, Чехія для Huggies та Kotex), імпорт з ЄС. З 2022 року компанія припинила імпорт готової продукції з Росії, замінивши на постачання з ЄС через санкції та війну.