До Черной пятницы большинство ритейлеров сосредотачиваются на маркетинговых акциях, но часто забывают о технической подготовке. Проблемы с серверными ресурсами, кэшированием и актуальностью данных об остатках товара на складе могут привести к потере продаж и репутации. Как эффективно подготовиться к пиковому трафику и избежать этих ошибок? Рассказывает Галина Пустова, соучредитель компании Catomize, CEO СDTO Сampus при Минцифре

Готовясь к Черной пятнице, большинство ритейлеров сразу фокусируются на маркетинговых акциях, скидках и рекламных кампаниях. Пообщавшись с несколькими крупными онлайн-магазинами, наша команда заметила интересный паттерн: определенные моменты технической подготовки остаются без внимания.

Серверы, базы данных, кэширование – кажется, что все работает, но именно здесь часто и возникают проблемы или рассинхрон, которые могут превратить любой успех в потерю продаж и репутации бизнеса.

Три неочевидных, но наиболее распространенных технических проблемы, с которыми сталкивается e-commerce во время пикового трафика. И решение, чтобы их избежать.

Нагрузка на серверы будет расти нелинейно

В период пикового трафика нагрузка на серверные ресурсы будет расти нелинейно.

Е-commerce платформы имеют централизованные точки хранения данных – базы данных. При увеличении количества одновременных пользователей количество запросов растет не только пропорционально, но и комбинационно – увеличивается количество перекрестных запросов, блокировок таблиц и т.д.

Если один пользователь создает пять запросов, то 1000 пользователей одновременно создают не просто 5000 запросов, а 5000, конкурирующих за ресурсы кэша, памяти. Как результат – блокировка ресурсов и деградация производительности в квадрате к нагрузке.

Эту проблему обычно пытаются решать агрессивным кэшированием. Но на больших объемах трафика кэширование перестает быть эффективным. Когда растет количество посетителей и уникальных страниц, доля cache misses увеличивается: пользователи смотрят различные товары, фильтруют, сортируют, ищут. Это приводит к частым обращениям в базу данных и нелинейному росту нагрузки на бэкенд.

К тому же использование кэша имеет другой более существенный недостаток. О нем ниже.

Нелинейный рост расходов на железо будет также нелинейно уменьшать профит.

Здесь проблемы возникнут:

у IT-департамента, который не сможет запланировать необходимое масштабирование на период пикового трафика. Результат – овербукинг ресурсов или даунтайм;

у отдела финансов и маркетинга, потому что из-за растущих затрат на серверы они не смогут запланировать маркетинговые кампании, а прогнозируемые прибыли, скорее всего, окажутся завышенными.

Решение. Для этой проблемы не существует быстрого решения. Достичь линейного роста серверной нагрузки возможно, только если грамотно выстроить архитектуру онлайн-каталога, где ответы сервера на запросы клиентов были бы сгенерированы заранее и не создавали никаких нагрузок на базы данных.

По такому принципу работают гиганты e-commerce как Amazon, eBay или Jumia.

Товары могут закончиться раньше, чем онлайн-магазин будет знать об этом

Это проблема агрессивного кэширования, о которой упоминалось в первом пункте.

Чтобы уменьшить количество обращений в базы данных (тем самым уменьшить нагрузку на сервер), страницы активно сохраняются для повторного использования. Это вызывает риск рассинхрона каталога с складом.

Сохраненная (закэшированная) страница может показывать, что товар доступен, когда его уже распродали.

Так бизнес теряет продажи, потому что вместо этого товара клиенты могли бы купить другой, который есть в наличии. И наоборот, появившиеся на складе товары могут не отображаться в каталоге. Снова потеря дохода, не говоря уже о репутационных рисках, дополнительной нагрузке на службу поддержки.

Во время повышенного трафика, вроде Черной пятницы, Хэллоуина или рекламных кампаний, вероятность возникновения этой проблемы особенно высока из-за повышенного объема транзакций и более высокой вероятности товара быть полностью распроданным.

Кэш – это известная палка о двух концах. Это пожизненная попытка решить что-то, пользуясь чем-нибудь другим. О сложностях работы с кэшем очень точно еще в 1994 году сказал Фил Карлтон, но и по сей день ситуация не слишком изменилась: «В компьютерной науке есть только две сложные вещи: инвалидация кэша и наименование сущностей».

Решение. Вместо использования кэша следует применить предварительную генерацию страниц каталога. Предыдущая генерация или проекция является принципиально иным решением, не требующим инвалидации. Вместе с тем нужна разумная система сообщений о всех изменениях в системе, которая будет инициировать перегенерацию утративших свою актуальность страниц.

Риск накопить «непроданные остатки»

В случае сложной ритейл-структуры с большим количеством каналов продаж существует высокая вероятность, что у команды закупок нет реальной картины относительно состояния склада.

Чтобы избежать рисков и обеспечить наличие товаров даже в случае непредвиденных ситуаций, отдел закупок может увеличить количество товаров на складах перед Черной пятницей. Это создаст большое количество непроданных остатков с окончанием пикового сезона.

Снова потери. Один из наших дизайн-партнеров рассказал, что из-за отсутствия актуальной информации о количестве товаров на складах они вынуждены держать мертвый сток на сумму свыше €2 млн, чтобы обеспечить наличие товаров.

Решение – разумная система оповещения об изменениях в любой из частей e-commerce ландшафта и централизованная подсистема хранения и мгновенной выдачи этой информации.

Не только маркетинг и скидки

Подготовка к Черной пятнице или другим крупным маркетинговым кампаниям – это не только маркетинг и скидки. Успех кампании зависит от технической готовности: от стабильности серверов до актуальности данных об остатках на складе. Игнорирование этого может привести к потерям продаж, уменьшению маржинальности, перегрузке ресурсов и даже ущербу для репутации.

Чтобы пиковый трафик не стал сюрпризом, следует строить систему, где технические процессы работают на уровне бизнес-целей: грамотно масштабировать серверы, обеспечивать актуальность каталога и контролировать закупки.

Готовиться к Черной пятнице нужно, не только синхронизируясь с маркетинговой командой, а в первую очередь – именно с технической. Комплексный подход позволяет сохранить прибыль и сделать Черную пятницу действительно выгодной для бизнеса.