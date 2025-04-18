Бізнес менше боїться блекаутів, третина підприємств готові інвестувати. Опитування ІЕД

Індекс відновлення ділової активності в березні відштовхнувся від найнижчого значення за останні два роки – у лютому він становив нуль і зріс одразу до 0,12, свідчать результати опитування Інституту економічних досліджень (ІЕД). Брак кадрів через мобілізацію та міграцію є головною проблемою бізнесу під час війни.