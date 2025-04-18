Бізнес менше боїться блекаутів, третина підприємств готові інвестувати. Опитування ІЕД

Індекс відновлення ділової активності в березні відштовхнувся від найнижчого значення за останні два роки – у лютому він становив нуль і зріс одразу до 0,12, свідчать результати опитування Інституту економічних досліджень (ІЕД). Брак кадрів через мобілізацію та міграцію є головною проблемою бізнесу під час війни.
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Ключові факти
- За даними ІЕД, частка позитивних оцінок бізнесу, що «сьогодні краще, ніж було рік тому», перевищує частку негативних оцінок, як мінімум на 12%. Позитивна тенденція зафіксована для підприємств усіх розмірів – великих, середніх, малих і навіть мікро-, які почуваються найгірше з усіх.
- У березні 82,6% бізнесів очікували, що через два роки вони залишаться на поточному рівні виробництва. Це найвища частка з червня 2024 року. При цьому частка тих, хто планує розширити діяльність, скоротилась із 15,4% до 14%, а тих, хто планує звузити виробництво, — з 5,1% до 3,4%.
- «Показник у 3,4% підприємців, які планують скорочувати свою діяльність на тлі війни, свідчить про досить оптимістичну та стійку позицію бізнесу», – пояснює виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.
- Середній термін нових замовлень продовжив зменшуватися – вже до 5,5 місяця.
- Брак робочої сили внаслідок призову або виїзду співробітників залишається головною перешкодою для ведення бізнесу у воєнний час. У березні на цю проблему зважали 65% підприємств після 64% в лютому. В березні проблема «небезпечно працювати» стала номером два (53%), а на третє місце опустилась проблема «зростання цін на сировину, матеріали та товари» (48%).
- Проте бізнес уже не боїться відключень енергопостачання, раніше вони були серед основних побоювань бізнесу. За результатами березня ця перешкода опустилась на восьму сходинку, і про перебої з електроенергією повідомили лише 9% опитаних після 18% у лютому. Це мінімальний показник із вересня 2022 року, коли лише 4% бізнесу зазначили цю перешкоду серед трьох найбільших.
- У березні лише 1% респондентів вважали поточний час дуже сприятливим для інвестицій в обладнання, а 42% – більш-менш сприятливим, 57% сказали, що зараз несприятливий час для інвестицій. Проте, згідно з нашими попередніми опитуваннями, в 2015-му, наприклад, інвестиції вважали неприйнятними 86% респондентів, у 2011-му – 72%. Це означає, що нині, під час війни, український бізнес настільки пристосувався, що готовий до інвестицій і купівлі обладнання, бо життя продовжується.
- В 2024 році інвестували 45% бізнесу, а в 2025 році інвестиції планують 35% опитаних.
- Основними перешкодами для інвестицій названі економічна невизначеність (40%), недостатній прибуток (36%) та небезпека для персоналу або майна компанії (35%).
Про опитування
У щомісячному опитуванні New Monthly Enterprises Survey (#NRES) від ІЕД беруть участь близько 500 українських промислових підприємств, що розташовані у 21 із 27 регіонів України. Опитування проводиться на щомісячній основі з травня 2022 року. Під час 35-го щомісячного опитування ІЕД опитав 475 промислових підприємств.
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