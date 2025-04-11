Бизнес в 2024 году уменьшил площади земельных участков более чем на 8200 га – Опендатабот

В 2024-м 66 компаний уменьшили свои земельные банки до размера менее 100 га и выбыли из перечня крупных землевладельцев Государственного земельного кадастра, сообщил сервис Опендатабот. В начале 2024 года таких бизнесов было 283, теперь – 217.
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Ключевые факты
- Кроме указанных 66 компаний, остальные из перечня также сокращали свои наделы: за год площадь их земельных участков уменьшилась на 8225 га.
- Больше земли в собственности у агрофирмы «Світанок» и «Дружковского рудоуправления».
- Сейчас больше всего земли в собственности имеет агрофирма «Світанок» – общая площадь 5046 га, «Дружковское рудоуправление» – 3337 га, «Зернятко-Південь» – 2750 га, «Землетрейд» – 1877 га, «Агроголден» – 1336 га, «Куяльник» – 1283 га, «Седнівське» – 1221 га, агрофирма «Каравай» – 1048 га, «Свобода» – 969 га, «Глобал Агроленд» – 966 га.
- По словам заместителя главы Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, в Украине система построения полей не имеет больших массивов.
- «Когда ты начинаешь свой бизнес, тебе необходимо, чтобы это было единым массивом для того, чтобы снизить количество расходов на возделывание этой земли. Когда нет таких массивов, то и заинтересованности в покупке тоже может быть меньше. Предприятию неинтересно, когда ему предлагают среди поля три-четыре пая – ведь их не смогут даже обработать», – объяснил Марчук.
Контекст
Рынок земель сельскохозяйственного назначения в Украине открылся с 1 июля 2021 года. До 31 декабря 2023-го покупать землю могли только физлица – граждане Украины в размере не более 100 га на одного человека.
С начала 2024 года право покупать землю получили и юридические лица, а разрешенный размер возрос до 10 000 га. За два года земельной реформы в Украине продано около 275 157 га сельхозземли, что составляет 1% от всех сельхозземель, свидетельствуют данные Минагрополитики.
Хотя с января 2024-го рынок земли стал открытым для бизнеса, вместо волны покупок бизнесы, владевшие значительным количеством земельных участков, продают землю. В частности, 2554 земельных участка продали компании за год с момента открытия рынка земли для бизнеса.
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