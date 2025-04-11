Бизнес в 2024 году уменьшил площади земельных участков более чем на 8200 га – Опендатабот

В 2024-м 66 компаний уменьшили свои земельные банки до размера менее 100 га и выбыли из перечня крупных землевладельцев Государственного земельного кадастра, сообщил сервис Опендатабот. В начале 2024 года таких бизнесов было 283, теперь – 217.

Ключевые факты

Кроме указанных 66 компаний, остальные из перечня также сокращали свои наделы: за год площадь их земельных участков уменьшилась на 8225 га.

Больше земли в собственности у агрофирмы «Світанок» и «Дружковского рудоуправления».

Сейчас больше всего земли в собственности имеет агрофирма «Світанок» – общая площадь 5046 га, «Дружковское рудоуправление» – 3337 га, «Зернятко-Південь» – 2750 га, «Землетрейд» – 1877 га, «Агроголден» – 1336 га, «Куяльник» – 1283 га, «Седнівське» – 1221 га, агрофирма «Каравай» – 1048 га, «Свобода» – 969 га, «Глобал Агроленд» – 966 га.

По словам заместителя главы Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, в Украине система построения полей не имеет больших массивов.

«Когда ты начинаешь свой бизнес, тебе необходимо, чтобы это было единым массивом для того, чтобы снизить количество расходов на возделывание этой земли. Когда нет таких массивов, то и заинтересованности в покупке тоже может быть меньше. Предприятию неинтересно, когда ему предлагают среди поля три-четыре пая – ведь их не смогут даже обработать», – объяснил Марчук.

Контекст

Рынок земель сельскохозяйственного назначения в Украине открылся с 1 июля 2021 года. До 31 декабря 2023-го покупать землю могли только физлица – граждане Украины в размере не более 100 га на одного человека.

С начала 2024 года право покупать землю получили и юридические лица, а разрешенный размер возрос до 10 000 га. За два года земельной реформы в Украине продано около 275 157 га сельхозземли, что составляет 1% от всех сельхозземель, свидетельствуют данные Минагрополитики.

Хотя с января 2024-го рынок земли стал открытым для бизнеса, вместо волны покупок бизнесы, владевшие значительным количеством земельных участков, продают землю. В частности, 2554 земельных участка продали компании за год с момента открытия рынка земли для бизнеса.