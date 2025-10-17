Meta заключила соглашение с Blue Owl Capital на сумму около $30 млрд для создания масштабного датацентра, что станет крупнейшим частным капитальным финансированием в истории. Об этом пишет Bloomberg 17 октября.
Подробности
- Согласно условиям, Meta и Blue Owl Capital Inc. разделят право собственности на объект, при этом Meta будет обладать долей только 20%. Для финансирования проекта Morgan Stanley привлек более $27 млрд долгового капитала и $2,5 млрд собственного капитала через специальную целевую компанию (SPV). Такая структура позволяет Meta избежать долговой нагрузки на собственный баланс, поскольку ссуды берет отдельная финансовая организация.
- Meta будет отвечать за разработку, управление и аренду датацентра, который планируется завершить к 2029 году. По данным Bloomberg, подобный подход помогает техногигантам сохранять кредитные рейтинги и открывает инвесторам возможности для вложений в физические активы.
- Облигации на $27 млрд будут размещены в формате 144A, где основным кредитором выступает Pimco. Их доходность оценивается в 225 базисных пунктов, а срок погашения – 2049 год.
- Датацентр Hyperion станет самым большим среди 29 объектов Meta в мире, занимая площадь около 370 000 м². На максимальной мощности он будет потреблять до 5 ГВт электроэнергии, что равно энергопотреблению 4 млн американских домохозяйств.
- Meta активно развивает инфраструктуру для поддержания искусственного интеллекта. Кроме проекта в Луизиане, компания анонсировала строительство гигаватного датацентра в Эль-Пасо, Техас, и еще одного крупного комплекса в Огайо.
Контекст
Meta активно вкладывает десятки миллиардов долларов в развитие искусственного интеллекта. В июле Марк Цукерберг, генеральный директор компании, объявил, что уже в 2026 году Meta запустит свой первый суперкомпьютерный кластер, а несколько других проектов находятся в стадии разработки.
Один из них, Hyperion, будет иметь настолько грандиозные масштабы, что его размеры сравнимы со «значительной частью Манхэттена».
