Группа «Метинвест» возобновила крупные инвестиционные программы в Украине. Об этом заявил операционный директор компании Александр Мироненко на Форуме промышленников от Forbes Ukraine 12 сентября.
Подробности
- В 2025 году «Метинвест» инвестирует более $330 млн в производство, из которых более 80% – в украинские активы. Среди ключевых проектов: строительство установки по сгущению отходов на Северном ГОКе, создание газовой генерации и капитальный ремонт доменной печи №9 на «Каметстали».
- В этом году компания уже направила $20 млн на восстановление доменной печи на «Каметстали».
- Для сравнения: в 2024 году капитальные инвестиции группы (с учетом совместных предприятий) составили $251 млн.
- В то же время Мироненко очертил ряд вызовов для отрасли. Среди них – возможное внедрение механизма CBAM с января 2026 г., что может снизить конкурентоспособность украинской стали; неконтролируемый экспорт металлолома, который ежемесячно достигает 60 000–70 000 тонн; возможный наплыв турецкой металлопродукции на внутренний рынок и кадровый дефицит в 15–20%.
Контекст
Во время войны инвестиционный фокус группы переместился в ЕС. На рубеже 2024–2025 годов «Метинвест» совместно с итальянской Danieli запускает строительство металлургического завода в Италии мощностью 2,7 млн т стали в год. Первые образцы продукции предприятие должно выпустить в конце 2027 года. Стоимость проекта – €2,5 млрд.
В первом квартале 2025 г. группа увеличила производство чугуна, стали, готовой продукции и железорудного концентрата по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В то же время из-за остановки шахты в Покровске обрушилась добыча угля.
«Метинвест» сократила выручку на 13% по результатам первого полугодия, прибыль сменилась на убыток. Среди причин – остановка угольных предприятий в Покровске и рост операционных расходов.
