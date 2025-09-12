Група «Метінвест» відновила великі інвестиційні програми в Україні. Про це заявив операційний директор компанії Олександр Мироненко на Форумі промисловців від Forbes Ukraine 12 вересня.

Деталі

У 2025 році «Метінвест» інвестує понад $330 млн у виробництво, з яких понад 80% – в українські активи. Серед ключових проєктів: будівництво установки зі згущення відходів на Північному ГЗК, створення газової генерації та капітальний ремонт доменної печі №9 на «Каметсталі».

Цього року компанія вже спрямувала $20 млн на відновлення доменної печі на «Каметсталі».

Для порівняння: у 2024 році капітальні інвестиції групи (з урахуванням спільних підприємств) становили $251 млн.

Водночас Мироненко окреслив низку викликів для галузі. Серед них – можливе запровадження механізму CBAM з січня 2026 року, що може знизити конкурентоспроможність української сталі; неконтрольований експорт металобрухту, який щомісяця сягає 60 000–70 000 тонн; можливий наплив турецької металопродукції на внутрішній ринок та кадровий дефіцит у 15–20%.

Контекст

На час війни інвестиційний фокус групи перемістився в ЄС. На межі 2024–2025 років «Метінвест» спільно з італійською Danieli запускає будівництво металургійного заводу в Італії потужністю 2,7 млн т сталі на рік. Перші зразки продукції підприємство має випустити наприкінці 2027-го. Вартість проєкту – €2,5 млрд.

У першому кварталі 2025 року група збільшила виробництво чавуну, сталі, готової продукції та залізорудного концентрату порівняно з відповідним періодом минулого року. Водночас через зупинку шахти у Покровську обвалилося видобування вугілля.

«Метінвест» скоротила виторг на 13% за результатами першого півріччя, прибуток змінився на збиток. Серед причин – зупинка вугільних підприємств в Покровську та зростання операційних витрат.