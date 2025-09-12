Група «Метінвест» відновила великі інвестиційні програми в Україні. Про це заявив операційний директор компанії Олександр Мироненко на Форумі промисловців від Forbes Ukraine 12 вересня.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- У 2025 році «Метінвест» інвестує понад $330 млн у виробництво, з яких понад 80% – в українські активи. Серед ключових проєктів: будівництво установки зі згущення відходів на Північному ГЗК, створення газової генерації та капітальний ремонт доменної печі №9 на «Каметсталі».
- Цього року компанія вже спрямувала $20 млн на відновлення доменної печі на «Каметсталі».
- Для порівняння: у 2024 році капітальні інвестиції групи (з урахуванням спільних підприємств) становили $251 млн.
- Водночас Мироненко окреслив низку викликів для галузі. Серед них – можливе запровадження механізму CBAM з січня 2026 року, що може знизити конкурентоспроможність української сталі; неконтрольований експорт металобрухту, який щомісяця сягає 60 000–70 000 тонн; можливий наплив турецької металопродукції на внутрішній ринок та кадровий дефіцит у 15–20%.
Контекст
На час війни інвестиційний фокус групи перемістився в ЄС. На межі 2024–2025 років «Метінвест» спільно з італійською Danieli запускає будівництво металургійного заводу в Італії потужністю 2,7 млн т сталі на рік. Перші зразки продукції підприємство має випустити наприкінці 2027-го. Вартість проєкту – €2,5 млрд.
У першому кварталі 2025 року група збільшила виробництво чавуну, сталі, готової продукції та залізорудного концентрату порівняно з відповідним періодом минулого року. Водночас через зупинку шахти у Покровську обвалилося видобування вугілля.
«Метінвест» скоротила виторг на 13% за результатами першого півріччя, прибуток змінився на збиток. Серед причин – зупинка вугільних підприємств в Покровську та зростання операційних витрат.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.