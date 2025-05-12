«Метінвест» прозвітував за квартал: виробництво сталі зросло, вугілля – впало

Група «Метінвест» у першому кварталі 2025 року збільшила виробництво чавуну, сталі, готової продукції та залізорудного концентрату порівняно з відповідним періодом минулого року. Водночас через зупинку шахти у Покровську обвалилося видобування вугілля. Про це свідчать виробничі результати «Метінвесту» за перший квартал.

Ключові факти

Виробництво чавуну в першому кварталі 2025 року становило 436 000 т. Порівняно з першим кварталом 2024 року (403 000 т) показник зріс на 8%, але знизився на 4% порівняно з четвертим кварталом 2024 року (454 000 т).

в першому кварталі 2025 року становило 436 000 т. Порівняно з першим кварталом 2024 року (403 000 т) показник зріс на 8%, але знизився на 4% порівняно з четвертим кварталом 2024 року (454 000 т). Виробництво сталі досягло 488 000 т, що на 4% більше, ніж у першому кварталі 2024 року (470 000 т), та залишилося на рівні попереднього кварталу (489 000 т).

досягло 488 000 т, що на 4% більше, ніж у першому кварталі 2024 року (470 000 т), та залишилося на рівні попереднього кварталу (489 000 т). Загальний обсяг прокату становив 597 000 т, що на 41% більше, ніж у першому кварталі 2024 року (423 000 т), та на 24% більше порівняно з попереднім кварталом.

становив 597 000 т, що на 41% більше, ніж у першому кварталі 2024 року (423 000 т), та на 24% більше порівняно з попереднім кварталом. Виробництво коксу сягнуло 260 000 т, що на 8% менше, ніж у першому кварталі 2024 року (282 000 т), та на 6% менше порівняно з попереднім кварталом.

сягнуло 260 000 т, що на 8% менше, ніж у першому кварталі 2024 року (282 000 т), та на 6% менше порівняно з попереднім кварталом. Виробництво вугільного концентрату впало до 518 000 т, що на 52% менше, ніж у першому кварталі 2024 року (1,078 млн т), та на 51% менше порівняно з четвертим кварталом 2024 року (1,053 млн т). Основна причина – повна зупинка Покровської вугільної групи з 20 січня через бойові дії та загрозу життю працівників.

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Контекст

Група «Метінвест» збільшила виробництво залізорудної продукції у 2024 році, водночас показники випуску сталі залишилися майже незмінними. Вугільний сегмент постраждав через бойові дії та перебої з енергопостачанням.

У 2024 році чистий збиток групи зріс ушестеро проти попереднього року, перевищивши $1,1 млрд. Через наближення фронту та загрозу для життя співробітників «Метінвест» зупинив роботу Покровської вугільної групи, а влітку минулого року через нерентабельність виробництва довелося вивести в простій Інгулецький ГЗК.

Водночас з 1 квітня «Метінвест» підвищив заробітні плати працівникам. Оклади зросли з урахуванням середнього рівня зарплати в країні, ринкових трендів, інфляції та дефіциту кадрів.

Metinvest B.V. – материнська компанія групи «Метінвест» – виплатила черговий купон за єврооблігаціями 2026 року.