Група «Метінвест», один із найбільших металургійних і гірничодобувних холдингів України, скоротила виторг на 13% за результатами першого півріччя, прибуток змінився на збиток. Серед причин – зупинка вугільних підприємств в Покровську та зростання операційних витрат, йдеться у фінансовому звіті групи, опублікованому 12 вересня.

Ключові факти

Виторг «Метінвесту» у першій половині 2025 року скоротився на 13% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до $3,55 млрд.

Чистий збиток групи «Метінвест» досяг $58 млн проти $179 млн чистого прибутку за аналогічний період 2024-го.

За звітний період скоригований показник EBITDA знизився на 49%, до $339 млн, EBITDA сегмента гірничодобувної промисловості – на 69%, до $169 млн, тоді як EBITDA сегмента металургії зріс на 22%, до $213 млн..

Чисті операційні витрати зросли на 10%, до $3,3 млрд (93% від загального виторгу).

Операційний прибуток скоротився на 51%, до $186 млн, порівняно з $379 млн у першому півріччі 2024-го. Фінансові витрати зросли на 19%, до $131 млн.

Зниження показників зумовлене насамперед зупинкою видобутку на шахтах «Покровське вугілля» та Інгулецькому ГЗК. На результати також тиснули нижчі світові ціни на сталь і залізну руду, йдеться у пресрелізі.

Гендиректор «Метінвесту» Юрій Риженков зазначив, що група компаній «переживає ще одне вкрай важке півріччя», адже була змушена перебудувати закупівлі сировини для виробництва сталі без українського коксівного вугілля. «Попри всі труднощі, нам вдалося зберегти стабільність роботи, але наші запаси витривалості вичерпуються», – наголосив він.

Зменшення боргового навантаження залишалося ключовим пріоритетом у першому півріччі 2025 року, зазначила група. Заборгованість «Метінвесту» скоротилася на $133 млн з початку року. Група повністю виплатила основний борг за єврооблігаціями на €300 млн з погашенням у 2025 році.

Контекст

Група «Метінвест» збільшила виробництво залізорудної продукції у 2024 році, водночас показники випуску сталі залишилися майже незмінними. Вугільний сегмент постраждав через бойові дії та перебої з енергопостачанням.

У 2024 році чистий збиток групи зріс ушестеро проти попереднього року, перевищивши $1,1 млрд. Через наближення фронту та загрозу для життя співробітників «Метінвест» зупинив роботу Покровської вугільної групи, а влітку минулого року через нерентабельність виробництва довелося вивести в простій Інгулецький ГЗК.

Водночас з 1 квітня цього року «Метінвест» підвищив заробітні плати працівникам.

У першому кварталі 2025 року група збільшила виробництво чавуну, сталі, готової продукції та залізорудного концентрату порівняно з відповідним періодом минулого року. Водночас через зупинку шахти у Покровську обвалилося видобування вугілля.