Межиреченский ГОК Group DF возобновил работу после годового простоя

Междуреченский ГОК, входящий в титановый бизнес Дмитрия Фирташа , возобновил работу обогатительной фабрики по производству ильменитового концентрата. Фабрика была выведена на мощность 12 000–15 000 тонн продукции в месяц, сообщила пресс-служба Group DF 31 января.

Подробности

Предприятие возобновило утраченные рынки сбыта и деловые связи с партнерами – заключены контракты с европейскими партнерами, идет работа по возобновлению команды, рассказал директор Межиреченского ГОК Дмитрий Голик.

По его словам, запуск предприятия откладывался, в частности, из-за кадровых проблем, вызванных мобилизацией работников.

Возобновление работы обогатительной фабрики произошло благодаря значительной поддержке местных органов власти, говорится в пресс-релизе. Запуск позволил задействовать 100% персонала и восстановить уровень зарплат. На ГОК работает около 400 сотрудников. Из них 50 – служат в ВСУ.

В 2023 году Межирический ГОК добыл всего 500 000 тонн руды ильменита и произвел 22 100 тонн ильменитового концентрата. По результатам работы в 2024-м (январь–февраль) добыча составила 520 000 тонн ильменитовой руды.

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Контекст

Group DF в 2017–2019 инвестировала в обогатительную фабрику на Межириченском ГОКе более $7 млн, а сама фабрика была введена в эксплуатацию в начале 2019 года.

Остановка и почти годовой простой фабрики в 2023–2024 годах были связаны с решением Госгеонадр об остановке действия спецразрешения из-за нового закона о недропользовании. Впоследствии Group DF обжаловала это решение и через суды вернула лицензию (приказ Госгеонадр от 16.11.2023 г. № 591).

В 2024 году предприятие уплатило 78 млн грн налогов разных уровней. Group DF заявила, что из-за простого предприятия убытки государства оцениваются в около 126 млн грн.

Мощности Межиреченского ГОКа позволяют добывать 4 млн тонн ильменитовой руды в год и производить 180 000 тонн ильменитового концентрата в год.

Межиреченский ГОК состоит из двух комплексов: добычи ильменитовой руды / изготовление чернового концентрата и обогатительной фабрики, производящей ильменитовый концентрат.

Основная продукция предприятия – двуокись титана или сульфатный ильменитовый концентрат – так называемый химический титан. Это сырье для производства пигментов, используемое в лакокрасочной промышленности, производстве бумаги, пластмасс и строительных материалов.