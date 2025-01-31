Межиріченський ГЗК Group DF відновив роботу після річного простою

Межиріченський ГЗК, що входить до титанового бізнесу Дмитра Фірташа, відновив роботу збагачувальної фабрики з виробництва ільменітового концентрату. Фабрику вивели на потужність 12 000–15 000 тонн продукції на місяць, повідомила пресслужба Group DF 31 січня.
Деталі
- Підприємство відновило втрачені ринки збуту та ділові зв’язки з партнерами – укладено контракти з європейськими партнерами, йде робота з відновлення команди, розповів директор Межиріченського ГЗК Дмитро Голік.
- За його словами, запуск підприємства відкладався, зокрема, через кадрові проблеми, викликані мобілізацією працівників.
- Відновлення роботи збагачувальної фабрики відбулося завдяки значній підтримці місцевих органів влади, йдеться в пресрелізі. Запуск дозволив задіяти 100% персоналу та відновити попередній рівень зарплат. На ГЗК працює близько 400 співробітників. Із них 50 – служать у ЗСУ.
- У 2023 році Межиріченський ГЗК видобув лише 500 000 тонн ільменітової руди та виробив 22 100 тонн ільменітового концентрату. За результатами роботи в 2024-му (січень–лютий) видобуток склав 520 000 тонн ільменітової руди.
Контекст
Group DF у 2017–2019 інвестувала в збагачувальну фабрику на Межиріченському ГЗК понад $7 млн, а саму фабрику було введено в експлуатацію на початку 2019 року.
Зупинка та майже річний простій фабрики в 2023–2024 роках були пов’язані з рішенням Держгеонадр про зупинку дії спецдозволу через новий закон про надрокористування. Згодом Group DF оскаржила це рішення та через суди повернула ліцензію (наказ Держгеонадр від 16.11.2023 р. № 591).
У 2024 році підприємство сплатило 78 млн грн податків різних рівнів. Group DF заявила, що через простій підприємства збитки держави оцінюються у близько 126 млн грн.
Потужності Межиріченського ГЗК дозволяють видобувати 4 млн тонн ільменітової руди на рік та виготовляти 180 000 тонн ільменітового концентрату на рік.
Межиріченський ГЗК складається з двох комплексів: видобутку ільменітової руди / виготовлення чорнового концентрату та збагачувальної фабрики, яка виробляє ільменітовий концентрат.
Основна продукція підприємства – двоокис титану, або сульфатний ільменітовий концентрат, – так званий хімічний титан. Це сировина для виробництва пігментів, яка використовується в лакофарбовій промисловості, виробництві паперу, пластмас та будівельних матеріалів.
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