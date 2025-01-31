Межиріченський ГЗК Group DF відновив роботу після річного простою

Межиріченський ГЗК, що входить до титанового бізнесу Дмитра Фірташа , відновив роботу збагачувальної фабрики з виробництва ільменітового концентрату. Фабрику вивели на потужність 12 000–15 000 тонн продукції на місяць, повідомила пресслужба Group DF 31 січня.

Деталі

Підприємство відновило втрачені ринки збуту та ділові зв’язки з партнерами – укладено контракти з європейськими партнерами, йде робота з відновлення команди, розповів директор Межиріченського ГЗК Дмитро Голік.

За його словами, запуск підприємства відкладався, зокрема, через кадрові проблеми, викликані мобілізацією працівників.

Відновлення роботи збагачувальної фабрики відбулося завдяки значній підтримці місцевих органів влади, йдеться в пресрелізі. Запуск дозволив задіяти 100% персоналу та відновити попередній рівень зарплат. На ГЗК працює близько 400 співробітників. Із них 50 – служать у ЗСУ.

У 2023 році Межиріченський ГЗК видобув лише 500 000 тонн ільменітової руди та виробив 22 100 тонн ільменітового концентрату. За результатами роботи в 2024-му (січень–лютий) видобуток склав 520 000 тонн ільменітової руди.

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Контекст

Group DF у 2017–2019 інвестувала в збагачувальну фабрику на Межиріченському ГЗК понад $7 млн, а саму фабрику було введено в експлуатацію на початку 2019 року.

Зупинка та майже річний простій фабрики в 2023–2024 роках були пов’язані з рішенням Держгеонадр про зупинку дії спецдозволу через новий закон про надрокористування. Згодом Group DF оскаржила це рішення та через суди повернула ліцензію (наказ Держгеонадр від 16.11.2023 р. № 591).

У 2024 році підприємство сплатило 78 млн грн податків різних рівнів. Group DF заявила, що через простій підприємства збитки держави оцінюються у близько 126 млн грн.

Потужності Межиріченського ГЗК дозволяють видобувати 4 млн тонн ільменітової руди на рік та виготовляти 180 000 тонн ільменітового концентрату на рік.

Межиріченський ГЗК складається з двох комплексів: видобутку ільменітової руди / виготовлення чорнового концентрату та збагачувальної фабрики, яка виробляє ільменітовий концентрат.

Основна продукція підприємства – двоокис титану, або сульфатний ільменітовий концентрат, – так званий хімічний титан. Це сировина для виробництва пігментів, яка використовується в лакофарбовій промисловості, виробництві паперу, пластмас та будівельних матеріалів.