Microsoft предоставляет бесплатный доступ к модели o1 от OpenAI для пользователей Copilot

Microsoft расширяет доступ к функциям искусственного интеллекта, предоставляя всем пользователям Copilot право бесплатного использования модели o1 от OpenAI. Ранее эта возможность была доступна только подписчикам Copilot Pro или ChatGPT Plus за $20 в месяц, пишет The Verge .

Подробности

Новая функция Think Deeper использует модель o1 для анализа запросов с разных точек зрения и предоставления более глубоких ответов. После активации кнопки Think Deeper Copilot в течение 30 секунд обрабатывает запрос и генерирует подробный ответ.

Функция Think Deeper впервые появилась в октябре в Copilot Labs для пользователей с подпиской Copilot Pro. Она позволяет давать пошаговые пояснения к сложным вопросам, способствуя сравнению вариантов, написанию кода и планированию путешествий.

Модель o1 от OpenAI была запущена в сентябре прошлого года. Ее ключевая особенность – способность тщательно анализировать задачи перед формированием ответа, имитируя человеческий подход к решению проблем.

Контекст

GitHub, дочерняя компания Microsoft, впервые представила Copilot в 2021 году, а платформа стала доступна в следующем году. Сначала это был инструмент для автоматического дописывания строк кода, который быстро приобрел популярность среди сотен тысяч разработчиков. Впоследствии название Copilot распространилось на широкий спектр продуктов Microsoft – от офисного программного обеспечения до решений по кибербезопасности.

Благодаря партнерству с OpenAI Microsoft укрепила свое преимущество в конкуренции за лидерство в сфере искусственного интеллекта, обойдя Alphabet.

В мае 2024 года компания представила новую категорию персональных компьютеров с функциями ИИ, стремясь интегрировать передовые технологии в свои продукты и конкурировать с Alphabet и Apple.