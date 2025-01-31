Microsoft надає безкоштовний доступ до моделі o1 від OpenAI для користувачів Copilot

Microsoft розширює доступ до функцій штучного інтелекту, надаючи всім користувачам Copilot право на безкоштовне використання моделі o1 від OpenAI. Раніше ця можливість була доступна лише передплатникам Copilot Pro або ChatGPT Plus за $20 на місяць, пише The Verge .

Деталі

Нова функція під назвою Think Deeper використовує модель o1 для аналізу запитів з різних точок зору та надання більш глибоких відповідей. Після активації кнопки Think Deeper Copilot протягом 30 секунд обробляє запит і генерує детальну відповідь.

Функція Think Deeper уперше зʼявилася в жовтні у Copilot Labs для користувачів з передплатою Copilot Pro. Вона дозволяє надавати покрокові пояснення до складних питань, сприяючи порівнянню варіантів, написанню коду та плануванню подорожей.

Модель o1 від OpenAI було запущено у вересні минулого року. Її ключова особливість – здатність ретельно аналізувати завдання перед формуванням відповіді, імітуючи людський підхід до розв'язання проблем.

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Контекст

GitHub, дочірня компанія Microsoft, уперше презентувала Copilot у 2021 році, а платформа стала доступною наступного року. Спочатку це був інструмент для автоматичного дописування рядків коду, який швидко здобув популярність серед сотень тисяч розробників. Згодом назва Copilot поширилася на широкий спектр продуктів Microsoft – від офісного програмного забезпечення до рішень із кібербезпеки.

Завдяки партнерству з OpenAI Microsoft зміцнила свою перевагу в конкуренції за лідерство у сфері штучного інтелекту, обійшовши Alphabet.

У травні 2024 року компанія презентувала нову категорію персональних компʼютерів із функціями ШІ, прагнучи інтегрувати передові технології у свої продукти та конкурувати з Alphabet і Apple.