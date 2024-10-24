«Разговаривайте с ИИ, как с младшим сотрудником». Четыре совета написания промптов для чат-ботов от топов SoftServe, EPAM, Ciklum и Sigma Software

Четко сформулированные запросы для искусственного интеллекта – ключ к получению качественных ответов. Как правильно прописать задачу для чат-бота или нейросети? Forbes Ukraine расспросил менеджеров крупнейших IT-компаний в Украине о создании промптов для ChatGPT, Copilot и других чат-ботов

«ИИ не знает, кто мы, какую проблему пытаемся решить, с какой перспективы нужно рассматривать вопрос, какая информация поможет, а какая бесполезна», – говорит директор по инновациям IT-компании Sigma Software Максим Ковтун.

Как правильно общаться с ИИ? Нейросеть или чат-бот должен получить качественный промпт – краткую текстовую инструкцию. «Она должна быть лаконичной, без двусмысленности, – говорит младший вице-президента в ІТ-компании SoftServe по вопросам ИИ и науки о данных Юрий Милованов. – Чем точнее вы опишете, что именно вам нужно, тем лучший результат получите».

Генеративный ИИ и другие технологии могут автоматизировать рабочие процессы, которые забирают 60–70% рабочего времени, говорится в исследовании консалтинговой McKinsey в 2023-м. Однако 47% работников, использующих ИИ, не знают, как добиться ожидаемого работодателями повышения производительности, писал Forbes в июле 2024-го со ссылкой на исследование The Upwork Research Institute.

Forbes Ukraine пообщался с менеджерами ІТ-компаний SoftServe, EPAM, Сiklum и Sigma Software о том, как эффективно формировать промпты для чат-ботов.

Какие советы?

Как написать качественный промпт для Copilot и других ИИ-помощников

Промпт должен быть четким и конкретным, говорит Global Head of Modern Development в Ciklum Богдан Погасий. «Это означает точную формулировку задачи, без размытых или общих фраз», – добавляет он. В работе компания активно использует инструменты Copilot и Code Whisperer для ускорения написания кода.

Пример нечеткого вопроса: «Как ухаживать за растениями?», объясняет руководитель отдела машинного обучения в EPAM Эдуард Миминошвили. Пример четкого вопроса: «Как правильно ухаживать за орхидеей в квартире, чтобы она цвела дольше?».

Следует избегать неоднозначностей и расплывчатых формулировок, говорит Милованов из SoftServe. «Не используйте слова вроде «что-то», «как-то», «любой», поскольку чат-бот не читает мысли», – добавляет он.

Примеры качественных промптов от EPAM, SoftServe и Ciklum Плохо: «Как работают налоги?». Хорошо: «Как работает система налогообложения для физических лиц в Украине в 2024 году? Пожалуйста, дай краткий обзор налогов на доход и объясни, как начисляется НДФЛ». Плохо: «Напиши о ИИ в логистике». Хорошо: «Подготовь краткое описание (до 100 слов) проекта для ритейл-компании, в которой ИИ используется для оптимизации маршрутов доставки, минимизации расходов на топливо и сокращения времени доставки. Упомяни использование алгоритмов машинного обучения и анализа больших данных». Плохо: «Как отслеживать производительность команды?». Хорошо: «Как эффективно отслеживать производительность команды разработчиков, работающей по Scrum? Команда использует Jira для задач, мы производим двухнедельные спринты. Опиши шаги по настройке метрик в Jira для анализа скорости выполнения спринтов и качества задач». Читать больше Свернуть

Важно добавлять контекст и детали, которые могут повлиять на ответ, отмечает Погасий из Ciklum. «Представьте, что вы в темной комнате, и вам через щель просовывают бумажку с вашим промптом, – говорит Ковтун из Sigma Software. – Достаточно ли хорошо вы описали информацию, чтобы модель вас поняла?».

Контекст помогает избежать двусмысленности, объясняет Миминошвили из EPAM. «Пример без контекста: «Как написать заявление?», – говорит он. – Пример с контекстом: «Как написать заявление на отпуск за свой счет для работодателя?».

Указывать ожидаемый результат – еще один компонент качественного промпта, говорит Погасий. «Пользователь должен написать, что именно он хочет получить: список, совет, объяснение или решение конкретной задачи», – добавляет он.

Пример без указанного формата: «Как приготовить борщ?», объясняет Миминошвили. С указанным форматом: «Как приготовить борщ? Предоставьте пошаговый рецепт с ингредиентами и временем приготовления».

Языковые модели учатся на текстах, написанных в основном на английском языке, поэтому следует общаться с ними на английском для получения удовлетворительного результата, говорит Ковтун из Sigma Software. «После этого попросите перевести на желаемый язык», – добавляет он.

Не стоит совмещать разные вопросы в одном промпте, говорит Погасий с Ciklum. «Это может привести к неполному или нечеткому ответу ни на один из них», – добавляет он. Промпт «Как отслеживать производительность и улучшить коммуникацию в команде?» объединяет два разных вопроса, приводит пример Погасий.

«Разговаривайте с ИИ, как с младшим сотрудником, – говорит Ковтун из Sigma Software. – Планируйте получить желаемое в результате диалога, а не в первом ответе». Следует предоставить кусок информации, посмотреть на ответы и при необходимости предоставить больше информации, добавляет он.