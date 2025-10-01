Microsoft обновляет свой сервис подписки Xbox Game Pass: пользователи получат больше преимуществ, но цена премиум-версии существенно возрастет, свидетельствует информация на сайте компании.

Подробности

Стоимость самого высокого тарифа – Xbox Game Pass Ultimate – вырастет с $19,99 до $29,99 в месяц. Подписчики получат доступ к более чем 400 играм, более широкому выбору тайтлов в день релиза и улучшенному качеству облачного стриминга.

Остальные два плана – Premium и Essential – сохранят действующий тариф, но получат обновление.

Premium (остается $14,99) – более 200 игр на консоли, ПК и облаке, добавлен облачный гейминг, «бонусы в играх».

Essential (остается $9,99) – входит каталог из более чем 50 игр, облачный гейминг, мультиплеер, бонусы в некоторых играх, возможность играть на ПК и консоли.

Контекст

В 2024 году Xbox Game Pass имел 34 млн пользователей, а выручка сервиса в 2025-м достигла почти $5 млрд. Учитывая падение продаж консолей Microsoft делает ставку на Game Pass как ключевой драйвер развития экосистемы Xbox, пишет Bloomberg.

Сервис активно продвигается на разных устройствах – от ПК и смартфонов до смарт-ТВ.

Слияние Microsoft с Activision Blizzard в 2023 году за $69 млрд стало стратегическим шагом для наполнения Game Pass обширной библиотекой новых игр, что усиливает конкурентные позиции компании на глобальном рынке гейминга.