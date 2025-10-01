Microsoft оновлює свій сервіс підписки Xbox Game Pass: користувачі отримають більше переваг, але ціна на преміумверсію суттєво зросте, свідчить інформація на сайті компанії.

Деталі

Вартість найвищого тарифу – Xbox Game Pass Ultimate – зросте з $19,99 до $29,99 на місяць. Підписники отримають доступ до понад 400 ігор, ширшого вибору тайтлів у день релізу та покращеної якості хмарного стримінгу.

Інші два плани – Premium та Essential – збережуть діючий тариф, але отримають оновлення.

Premium (залишається $14,99) – більше ніж 200 ігор на консолі, ПК і хмарі, додано хмарний геймінг, «бонуси в іграх».

Essential (залишається $9,99) – входить каталог з понад 50 ігор, хмарний геймінг, мультиплеєр, бонуси в деяких іграх, можливість грати на ПК і консолі.

Контекст

У 2024 році Xbox Game Pass мав 34 млн користувачів, а виторг сервісу у 2025-му досяг майже $5 млрд. З огляду на падіння продажів консолей, Microsoft робить ставку на Game Pass як ключовий драйвер розвитку екосистеми Xbox, пише Bloomberg.

Сервіс активно просувається на різних пристроях – від ПК і смартфонів до смарт-ТВ.

Злиття Microsoft з Activision Blizzard у 2023 році за $69 млрд стало стратегічним кроком для наповнення Game Pass великою бібліотекою нових ігор, що посилює конкурентні позиції компанії на глобальному ринку геймінгу.