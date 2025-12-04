Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины впервые в этом году расширило перечень украинской промышленной техники и оборудования, на покупку которых государство компенсирует 15% стоимости. Об этом сообщили в ведомстве 4 декабря. Это – самое большое обновление списка за все время работы программы.
Детали
- К нему добавили энергетическое оборудование (в частности трансформаторы различной мощности), лазерные станки с ЧПУ, твердотопливные водогрейные и паровые котлы, экскаваторы, полуприцепы и инструменты для бурения скальных пород.
К программе присоединились пять новых производителей:
- ООО «ДК «ДДЗ» (Львовская область);
- ООО «Альтеп.ком» (Чернигов);
- ЧП «Бионтоп» (Днепр);
- ООО «Котлозавод Бент-Айрон» (Житомирская область);
- ООО «Комплекс» (Днепр).
Также расширена номенклатура продукции действующих участников программы:
- 34 новые позиции от ООО «Арамис» (Черкассы);
- 5 позиций от ООО «Укрэлектроаппарат» (Хмельницкая область);
- 275 позиций от ООО «ЭЛИЗ» (Запорожье);
- 1 позиция от АО «Эльворти» (Кропивницкий).
«Большинство новых позиций – это энергетическое оборудование и различные типы котлов. В условиях постоянных обстрелов их наличие критически важно для работы энергетической и коммунальной инфраструктуры», – отметил заместитель министра экономики Андрей Телюпа.
По его словам, государственная компенсация 15% стоимости сделает такую технику более доступной для бизнеса и коммунальных предприятий, которые формируют резервы оборудования или уже занимаются восстановлением тепловых и электросетей.
Контекст
Программа «Сделано в Украине» – это одна из ключевых государственных инициатив, запущенная правительством в начале 2025 года под руководством премьера Дениса Шмыгаля. Ее цель – усилить украинское производство и стимулировать внутренний рынок. Координацию программы осуществляет Министерство экономики, которое с помощью грантовых и кредитных механизмов направляет финансирование на модернизацию промышленности, создание новых рабочих мест и наращивание экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.
Одним из центральных компонентов программы является «Гранты для перерабатывающих предприятий» – инструмент софинансирования, который помогает компаниям обновлять оборудование, запускать новые производственные линии и восстанавливать поврежденные мощности.
По оценкам Минэкономики, политика поддержки украинских производителей в 2024 году обеспечила 0,64% роста ВВП, что эквивалентно более 88 млрд грн.
