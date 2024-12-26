ВВП України зросте на 4% у 2024 році, із них 0,64% забезпечила політика «Зроблено в Україні» – Мінекономіки

За підсумками 2024 року Міністерство економіки прогнозує зростання ВВП на 4%, повідомила перша віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко у колонці для «Інтерфакс-Україна» . Із них 0,64% є результатом реалізації політики «Зроблено в Україні».

Ключові факти

За розрахунками Мінекономіки, із загального 4%-го зростання, реалізація політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» цьогоріч забезпечила 0,64%, або більш як 88 млрд грн.

За словами Свириденко, переробна промисловість увійшла у лідери за сплатою податків. За результатами трьох кварталів 2024 року на неї припадає 16,7% від загального збору до Зведеного бюджету України. Зростання сплати податків за перші 9 місяців склало 19,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Експорт за підсумками року перевищить $40 млрд, прогнозує Свириденко. В 2024 році вперше з початку вторгнення зростає товарний експорт. Очікується, що на кінець року Україна експортує продукції на 11% більше, ніж торік.

Мінекономіки повідомляє, що формувати попит на українські товари з боку держави та громад допомагає політика локалізації у публічних закупівлях. З 1 січня 2025 року вимога частки місцевої складової зросте до 25%.

Пільгова іпотека єОселя сприяє зростанню попиту на будівельні матеріали. Цього року її переорієнтували на первинний ринок нерухомості, нагадала міністр економіки.

Виробництво будматеріалів у першому півріччі 2024 року зросло на 37,1%, а частка іпотек на первинному ринку подвоїлась. У першому півріччі забудовники сплатили 1,6 млрд грн податків, що у 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період торік.

У 2025 році уряд продовжить підтримувати програми політики «Зроблено в Україні», забезпечуючи їхнє фінансування в повному обсязі, щоб стимулювати виробництво товарів із доданою вартістю та розвиток економіки.

Контекст

Економіка України за 11 місяців року зросла на 4% [±0,5%]. У листопаді темпи зростання трохи уповільнилися і склали 0,9% порівняно з листопадом 2023 року.

Міжнародний валютний фонд покращив прогноз зростання реального ВВП України з 3% до 4% у 2024 році в порівнянні з прогнозом, озвученим у вересні.

Уряд очікує, що зростання реального ВВП України сповільниться з 3,5% у 2024-му до 2,7% у 2025 році.

Видання The Economist писало, що українська економіка, хоч і залишається на 25% меншою, ніж у 2021 році, вперше з початку повномасштабного вторгнення має ознаки перевершення російської за ключовими показниками.