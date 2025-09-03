Львовский завод «Электронмаш» представил новый электробус «Электрон Е181» с компактной длиной 10,2 метра. Об этом сообщил заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, координатор политики «Сделано в Украине» Дмитрий Кисилевский 3 сентября.

Подробности

Модель рассчитана на 90 пассажиров, имеет 30 сидячих мест, в том числе одно для человека с инвалидностью. Электробус обеспечивает пробег 300-350 км на одном заряде, который длится до 5 часов. Благодаря режиму рекуперации при торможении часть энергии возвращается к аккумуляторам.

Проект реализован в рамках политики «Сделано в Украине», которая предусматривает требования к локализации во время государственных закупок. Электробус внесен в реестр техники, при покупке которой государство компенсирует 15% стоимости.

Уровень локализации модели превышает 40%. По словам нардепа, в производстве задействовано более 250 украинских компаний из всех регионов, что создает тысячи рабочих мест.

Электробус «Электрон Е181» Фото: Дмитрий Кисилевский Электробус Электрон Е181 Фото: Дмитрий Кисилевский Электробус Электрон Е181 Фото: Дмитрий Кисилевский Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

За семь месяцев действия программы, начатой ​​в декабре, в Украине приобретено 127 единиц техники, включая колесную, строительную, специальную, а также лифты и энергетическое оборудование на общую сумму свыше 465 млн грн (с НДС), сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Программа, которая была введена в сентябре 2024 года в рамках политики «Сделано в Украине», предусматривает компенсацию 15% стоимости (без НДС) для техники с локализацией не менее 40%.

Производители могут принять участие, подав электронную заявку на сайте Минэкономики вместе с документами, подтверждающими уровень локализации, калькуляцию себестоимости и долю затрат на оплату труда. После проверки техника прилагается к списку.

На сегодня в реестр включено более 560 наименований техники от 27 украинских производителей.