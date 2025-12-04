Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України вперше цього року розширило перелік української промислової техніки та обладнання, на купівлю яких держава компенсує 15% вартості. Про це повідомили у відомстві 4 грудня. Це – найбільше оновлення списку за весь час роботи програми.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- До нього додали енергетичне обладнання (зокрема трансформатори різної потужності), лазерні верстати з ЧПК, твердопаливні водогрійні та парові котли, екскаватори, напівпричепи та інструменти для буріння скельних порід.
До програми приєдналися п’ять нових виробників:
- ТОВ «ДК «ДДЗ» (Львівська область);
- ТОВ «Альтеп.ком» (Чернігів);
- ПП «Біонтоп» (Дніпро);
- ТОВ «Котлозавод Бент-Айрон» (Житомирська область);
- ТОВ «Комплекс» (Дніпро).
Також розширено номенклатуру продукції чинних учасників програми:
- 34 нові позиції від ТОВ «Араміс» (Черкаси);
- 5 позицій від ТОВ «Укрелектроапарат» (Хмельницька область);
- 275 позицій від ТОВ «ЕЛІЗ» (Запоріжжя);
- 1 позиція від АТ «Ельворті» (Кропивницький).
«Більшість нових позицій – це енергетичне обладнання та різні типи котлів. В умовах постійних обстрілів їхня наявність критично важлива для роботи енергетичної та комунальної інфраструктури», – наголосив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.
За його словами, державна компенсація 15% вартості зробить таку техніку доступнішою для бізнесу й комунальних підприємств, які формують резерви обладнання або вже займаються відновленням теплових та електромереж.
Контекст
Програма «Зроблено в Україні» – це одна з ключових державних ініціатив, запущена урядом на початку 2025 року за керівництва прем’єра Дениса Шмигаля. Її мета – посилити українське виробництво та стимулювати внутрішній ринок. Координацію програми здійснює Міністерство економіки, яке за допомогою грантових і кредитних механізмів спрямовує фінансування на модернізацію промисловості, створення нових робочих місць і нарощування експорту продукції з високою доданою вартістю.
Одним із центральних компонентів програми є «Гранти для переробних підприємств» – інструмент співфінансування, що допомагає компаніям оновлювати обладнання, запускати нові виробничі лінії та відновлювати пошкоджені потужності.
За оцінками Мінекономіки, політика підтримки українських виробників у 2024 році забезпечила 0,64% зростання ВВП, що еквівалентно понад 88 млрд грн.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.