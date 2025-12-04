Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України вперше цього року розширило перелік української промислової техніки та обладнання, на купівлю яких держава компенсує 15% вартості. Про це повідомили у відомстві 4 грудня. Це – найбільше оновлення списку за весь час роботи програми.

Деталі

До нього додали енергетичне обладнання (зокрема трансформатори різної потужності), лазерні верстати з ЧПК, твердопаливні водогрійні та парові котли, екскаватори, напівпричепи та інструменти для буріння скельних порід.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

До програми приєдналися п’ять нових виробників:

ТОВ «ДК «ДДЗ» (Львівська область);

ТОВ «Альтеп.ком» (Чернігів);

ПП «Біонтоп» (Дніпро);

ТОВ «Котлозавод Бент-Айрон» (Житомирська область);

ТОВ «Комплекс» (Дніпро).

Також розширено номенклатуру продукції чинних учасників програми:

34 нові позиції від ТОВ «Араміс» (Черкаси);

5 позицій від ТОВ «Укрелектроапарат» (Хмельницька область);

275 позицій від ТОВ «ЕЛІЗ» (Запоріжжя);

1 позиція від АТ «Ельворті» (Кропивницький).

«Більшість нових позицій – це енергетичне обладнання та різні типи котлів. В умовах постійних обстрілів їхня наявність критично важлива для роботи енергетичної та комунальної інфраструктури», – наголосив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

За його словами, державна компенсація 15% вартості зробить таку техніку доступнішою для бізнесу й комунальних підприємств, які формують резерви обладнання або вже займаються відновленням теплових та електромереж.

Контекст

Програма «Зроблено в Україні» – це одна з ключових державних ініціатив, запущена урядом на початку 2025 року за керівництва прем’єра Дениса Шмигаля. Її мета – посилити українське виробництво та стимулювати внутрішній ринок. Координацію програми здійснює Міністерство економіки, яке за допомогою грантових і кредитних механізмів спрямовує фінансування на модернізацію промисловості, створення нових робочих місць і нарощування експорту продукції з високою доданою вартістю.

Одним із центральних компонентів програми є «Гранти для переробних підприємств» – інструмент співфінансування, що допомагає компаніям оновлювати обладнання, запускати нові виробничі лінії та відновлювати пошкоджені потужності.

За оцінками Мінекономіки, політика підтримки українських виробників у 2024 році забезпечила 0,64% зростання ВВП, що еквівалентно понад 88 млрд грн.