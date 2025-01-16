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Минэкономики снизило оценку роста ВВП Украины с 4% до 3,6% в 2024 году

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

По итогам 2024 года Министерство экономики оценивает рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 3,6%, сообщила первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко на заседании парламентского экономического комитета 15 января. Ранее она озвучивала прогноз роста ВВП на 4%.

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Ключевые факты

  • «3,6% – ожидается рост ВВП по итогам 2024 года, +0,6% – к этому росту добавила политика «Сделано в Украине», – сообщила министр экономики.
  • По словам Свириденко, украинский экспорт вырос на 15,2% в денежном исчислении, достигнув $41,7 млрд.
  • Она подчеркнула, что 67% доходов государства от всех предприятий страны обеспечили критически важные предприятия, бронировавшие своих работников.
  • В то же время приватизация принесла в три раза больше запланированного, и после закрытия всех соглашений 2024 года поступления от нее могут составить 12 млрд грн.
  • «В фокусе на этот год – сохранить экономическое восстановление и укреплять экономическую самодостаточность», – сообщила Свириденко.

Контекст

26 декабря Свириденко сообщала, что по итогам 2024 года Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 4%, из них 0,64% являются результатом реализации политики «Сделано в Украине». По тогдашним расчетам Минэкономики, из общего 4% роста реализация политики развития украинских производителей «Сделано в Украине» в этом году обеспечила 0,64%, или более 88 млрд грн.

По данным Госстата, в третьем квартале 2024 года рост реального ВВП Украины в годовом исчислении замедлился до 2% по сравнению с 3,7% во втором квартале и 6,5% – в первом. Для многих экономистов замедление стало сюрпризом. В октябрьском Инфляционном отчете НБУ, напротив, повысил оценку роста реального ВВП в третьем квартале с 3,1% до 4%. Это дало команде аналитиков центробанка основания улучшить общий прогноз роста экономики в 2024 году с 3,7% до 4%. Подробнее об этом – в разборе Forbes Ukraine.

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