НБУ оставил учетную ставку на уровне 13%, но ухудшил прогноз инфляции

Национальный банк решил оставить учетную ставку на текущем уровне (13%) на фоне более быстрой, чем по прогнозам, инфляции. О таком решении на брифинге 31 октября объявил глава НБУ Андрей Пышный.

Ключевые факты

В сентябре инфляция ускорилась до 8,6% и дальше росла в октябре, отмечают в Нацбанке. Среди причин более быстрого, чем по прогнозам, роста цен: худшие, чем по прогнозам, урожаи различных сельскохозяйственных культур, увеличение производственных затрат, в частности на электроэнергию и оплату труда, а также девальвация гривни.

В последующие месяцы ценовое давление будет сохраняться из-за дальнейшего влияния факторов со стороны предложения продовольственных товаров, расширения бюджетных расходов, высоких темпов роста заработных плат и увеличения энергодефицита во время отопительного сезона, ожидает НБУ.

Также регулятор просмотрел свой макроэкономический прогноз на 2024 год. Так, НБУ ожидает большего роста экономики по итогам года – 4% (было 3,7%), но прогноз инфляции ухудшился более чем на 1 процентный пункт – с 8,5% до 9,7%.

Решение не менять учетную ставку в сочетании с поддержанием устойчивости валютного рынка должно замедлить инфляцию уже в следующем году, ожидают в Нацбанке. К целевому показателю 5% регулятор ожидает вернуться в 2026 году.

Но несмотря на сохранение ставки, прогнозы НБУ стали более пессимистическими. В сентябре регулятор ожидал продолжения цикла понижения учетной ставки уже с января 2025-го, а теперь прогнозирует сохранение текущего уровня по меньшей мере до лета 2025-го.

Среди главных рисков для экономики по-прежнему: возникновение дополнительных бюджетных потребностей, в первую очередь для обороны; возможное дополнительное повышение налогов; дальнейшее повреждение инфраструктуры, прежде всего энергетической и портовой; углубление отрицательных миграционных тенденций.

Контекст

В июле 2024 года Нацбанк остановил стадию снижения учетной ставки, которую неожиданно начал в марте. Тогда, несмотря на прогнозы, регулятор снизил ставку на 0,5 п.п. Ставка уже составляет 13% – это уровень, который прогнозировал НБУ на конец года. Регулятор не исключал дальнейшего понижения ставки. «НБУ готов адаптировать монетарную политику в случае изменения баланса рисков для инфляции и валютного рынка», – говорилось в июльском релизе Нацбанка.

Но в октябрьском прогнозе уже говорится, что в случае роста ценового давления НБУ готов вернуться к усилению процентной политики.

В начале войны НБУ решил не менять учетную ставку, оставив ее на уровне 10%, пытаясь сохранить стабильность финансового сектора другими методами. Но 2 июня 2022 г. НБУ резко увеличил ставку до 25%, что стало одним из самых резких повышений в истории.

27 июля 2023 года НБУ впервые с июня 2022-го снизил учетную ставку с 25% до 22%, учитывая замедление инфляции и достаточно устойчивую ситуацию на валютном рынке. 14 сентября регулятор продолжил цикл снижения ставки и изменил ее с 22% до 20%. В дальнейшем регулятор продолжил политику умеренного понижения ставки.