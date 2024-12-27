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Динамика ВВП сократилась до 2%. Плановая пауза или новая реальность украинской экономики? Разбор Forbes Ukraine

Александр Мануилов
Александр Мануилов
Forbes
Алексей Блинов
Алексей Блинов
Forbes

3 хв читання

По данным Госстата, в третьем квартале 2024 года рост реального ВВП Украины в годовом исчислении замедлился до 2% по сравнению с 3,7% во втором квартале и 6,5% – в первом. Что происходит?

Для многих экономистов замедление стало сюрпризом. В октябрьском Инфляционном отчете НБУ, напротив, повысил оценку роста реального ВВП в третьем квартале с 3,1% до 4%. Это дало команде аналитиков центробанка основания улучшить общий прогноз роста экономики в 2024 году с 3,7% до 4%.

Теперь, очевидно, этого не произойдет.

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