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Дефицит бюджета в 2024 году сократился на 3% ВВП – оценка Forbes Ukraine

Александр Мануилов
Александр Мануилов
Forbes

1 хв читання

В 2024 году дефицит государственного бюджета составил 1,35 трлн грн, что значительно ниже предусмотренного законом плана в 1,85 трлн. Об этом говорится в анализе итогов исполнения государственного бюджета в 2024 году, осуществленном Аналитическим отделом Forbes Ukraine.

Ключевые факты

  • Причина различия заключается прежде всего в зачислении грантов от международных партнеров в доходы бюджета – при планировании эти средства закладываются как финансирование дефицита.
  • С учетом грантов как части финансирования бюджетный дефицит составил 1,8 трлн грн, или 23,5–24,5% ВВП (в зависимости от фактического номинального объема ВВП по итогам года).
  • Для сравнения: в 2023 году дефицит (также без учета грантов в доходную часть) составил 27% ВВП, в 2022-м также 27% ВВП.
  • Уменьшение дефицита происходило, даже учитывая, что планы по многим ключевым налогам в 2024 году не были выполнены.
  • Общие расходы госбюджета в 2024 году составили 4,5 трлн грн, что на 20% выше плана. В декабре был зафиксирован рекорд месячных расходов: около 700 млрд грн.

Контекст

Парламент 19 ноября принял госбюджет на 2025 год. Плановый дефицит – 1,6 трлн грн, или 19,4% ВВП. Традиционно самой большой статьей расходов стал сектор безопасности и обороны – 2,2 трлн грн. Расходы общего фонда предусмотрены на уровне 3,6 трлн грн, а доходы – 2,05 трлн грн.

4 декабря министр финансов Сергей Марченко подписал кредитное соглашение между Украиной и ЕС о привлечении €35 млрд макрофинансовой помощи (MFA). Погашение займа будет происходить исключительно за счет будущих доходов от замороженных активов РФ в ЕС.

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