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Мінекономіки знизило оцінку зростання ВВП України з 4% до 3,6% у 2024 році

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

За підсумками 2024 року Міністерство економіки оцінює зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 3,6%, повідомила перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко на засіданні парламентського економічного комітету 15 січня. Раніше вона озвучувала прогноз зростання ВВП на 4%.

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Ключові факти

  • «3,6% – очікується зростання ВВП за підсумками 2024 року, +0,6% – до цього зростання додала політика «Зроблено в Україні», – повідомила міністерка економіки.
  • За словами Свириденко, український експорт зріс на 15,2% у грошовому вимірі, сягнувши $41,7 млрд.
  • Вона наголосила, що 67% доходів держави від усіх підприємств країни забезпечили критично важливі підприємства, які бронювали своїх працівників.
  • Водночас приватизація принесла в три рази більше від запланованого, і після закриття всіх угод 2024 року надходження від неї можуть сягнути 12 млрд грн.
  • «У фокусі на цей рік — зберегти економічне відновлення й зміцнювати економічну самодостатність», – повідомила Свириденко. 

Контекст

26 грудня Свириденко повідомляла, що за підсумками 2024 року Мінекономіки прогнозує зростання ВВП на 4%, із них 0,64% є результатом реалізації політики «Зроблено в Україні». За тодішніми розрахунками Мінекономіки, із загального 4%-го зростання реалізація політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» цьогоріч забезпечила 0,64%, або понад 88 млрд грн.

За даними Держстату, у третьому кварталі 2024 року зростання реального ВВП України у річному вимірі уповільнилося до 2% порівняно із 3,7% у другому кварталі та 6,5% – у першому. Для багатьох економістів уповільнення стало сюрпризом. У жовтневому Інфляційному звіті НБУ, навпаки, підвищив оцінку зростання реального ВВП у третьому кварталі з 3,1% до 4%. Це дало команді аналітиків центробанку підстави покращити загальний прогноз зростання економіки у 2024 році з 3,7% до 4%. Детальніше про це – у розборі Forbes Ukraine.

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