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Минобороны закупило первые грузовики для ВСУ под госгарантии. Локализация производства превышает 50%.

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

В январе Министерство обороны передало боевым бригадам полноприводные грузовые автомобили от украинского производителя, сообщает пресс-служба ведомства 29 января. Они будут использоваться для выполнения специальных и боевых задач.

Ключевые факты

  • Согласно сообщению, государственный контракт был заключен в декабре 2024 года, а в январе 2025-го ВСУ получили около 80 единиц грузовой техники с колесной формулой 4х4 и 6х6. В них можно перевозить личный состав и груз военного назначения.
  • Это первая партия транспорта, закупленного в рамках одного из контрактов под государственные гарантии на поставку вооружения и военной техники для армии.
  • Локализация производства этих автомобилей в Украине превышает 50%.
  • По словам директора Департамента политики закупок Министерства обороны Глеба Каневского, в 2024 году ведомство сделало акцент на закупках под госгарантии военной техники для тыла: бронированные автомобили и медэваки, специальная грузовая техника, банно-прачечные комплексы, топливозаправщики и т.д.
  • В 2025 году Минобороны намерено сфокусироваться на закупке средств поражения, чтобы наносить как можно больше вреда врагу.

Контекст

В ноябре 2024 года Минобороны заключило первые контракты под государственные гарантии с украинской частной компанией. Предполагается изготовление и снабжение 100 специальных бронированных боевых машин и 100 бронированных эвакуационных машин. Таким образом, Минобороны расширило инструменты финансирования закупок, чтобы обеспечить ВСУ современной и новейшей военной техникой. Общая сумма первых сделок составила 4,4 млрд грн.

Согласно закону о государственном бюджете на 2024 год, в этом году решениями Кабмина могут быть предоставлены государственные гарантии в объеме до 30 млрд грн для обеспечения выполнения долговых обязательств субъектов хозяйствования – резидентов Украины по займам, привлекаемых для финансирования программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства.

Аналогичную норму планируется закрепить и в законе о государственном бюджете на 2025 год.

Этот шаг является отдельным направлением реформы оборонных закупок, предусматривающим обеспечение новых условий для партнерства с бизнесом, что критически важно для удовлетворения потребностей ВСУ в условиях отпора РФ.

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