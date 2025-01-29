Міноборони закупило перші вантажівки для ЗСУ під держгарантії. Локалізація виробництва перевищує 50%.

У січні Міністерство оборони передало бойовим бригадам повнопривідні вантажні автомобілі від українського виробника, повідомляє пресслужба відомства 29 січня. Їх будуть використовувати для виконання спеціальних та бойових завдань.

Ключові факти

Згідно з повідомленням, державний контракт було укладено в грудні 2024 року, а в січні 2025-го ЗСУ отримали близько 80 одиниць вантажної техніки з колісною формулою 4х4 та 6х6. У них можна перевозити особовий склад та вантажі військового призначення.

Це перша партія транспорту, закупленого в межах одного з контрактів під державні гарантії на постачання озброєння та військової техніки для потреб армії.

Локалізація виробництва цих автомобілів в Україні перевищує 50%.

За словами директора Департаменту політики закупівель Міністерства оборони Гліба Канєвського, у 2024 році відомство зробило акцент на закупівлях під держгарантії військової техніки для тилу: броньовані автомобілі та медеваки, спеціальна вантажна техніка, лазне-пральні комплекси, паливозаправники тощо.

У 2025 році Міноборони має намір сфокусуватися на закупівлі засобів ураження, щоб завдавати якнайбільше шкоди ворогу.

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Контекст

У листопаді 2024-го Міноборони уклало перші контракти під державні гарантії з українською приватною компанією. Передбачається виготовлення та постачання 100 спеціальних броньованих бойових машин і 100 броньованих евакуаційних машин. Таким чином, Міноборони розширило інструменти фінансування закупівель, щоб забезпечити ЗСУ сучасною та новітньою військовою технікою. Загальна сума перших угод становила 4,4 млрд грн.

Згідно із законом про державний бюджет на 2024 рік, цього року рішеннями Кабміну може бути надано державні гарантії в обсязі до 30 млрд грн для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання – резидентів України за позиками, що залучаються для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави.

Аналогічну норму планують закріпити і в законі про державний бюджет на 2025 рік.

Цей крок є окремим напрямом реформи оборонних закупівель, який передбачає забезпечення нових умов для партнерства з бізнесом, що є критично важливим для задоволення потреб ЗСУ в умовах відсічі РФ.