Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Минобороны заключило первые контракты под госгарантии на 4,4 млрд грн с частной компанией

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Министерство обороны заключило первые контракты под государственные гарантии с украинской частной компанией, сообщила пресс-служба министерства 25 ноября. Предполагается изготовление и поставка 100 специальных бронированных боевых машин и 100 бронированных эвакуационных машин.

Таким образом, Минобороны расширяет инструменты финансирования закупок, чтобы обеспечить ВСУ современной и новейшей военной техникой.

Ключевые факты

  • Соглашениями предусмотрено, что производитель для выполнения контракта привлечет кредитные средства, а государство предоставит соответствующие гарантии погашения ссуды за средства госбюджета.
  • Общая сумма первых соглашений – 4,4 млрд грн, в целях безопасности другие подробности соглашений не раскрываются.
  • «Заключение контрактов с привлечением государственных гарантий – важный сигнал для бизнеса: государство готово поддерживать ответственных производителей, способных обеспечить армию современными решениями и качественной продукцией», – подчеркнул замминистра обороны Дмитрий Клименков.
  • По его словам, этими контрактами «открыта новая страница в сотрудничестве между Минобороны и частным сектором».

Контекст

Согласно закону о государственном бюджете на 2024 год, в этом году решениями Кабмина могут быть предоставлены государственные гарантии в объеме до 30 млрд грн для обеспечения выполнения долговых обязательств субъектов хозяйствования – резидентов Украины по займам, привлекаемым для финансирования программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства.

Аналогичную норму планируют закрепить и в законе о государственном бюджете на 2025 год.

Этот шаг является отдельным направлением реформы оборонных закупок, предусматривающим обеспечение новых условий для партнерства с бизнесом, что критически важно для удовлетворения потребностей ВСУ в условиях отпора РФ.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине