Минобороны заключило первые контракты под госгарантии на 4,4 млрд грн с частной компанией

Министерство обороны заключило первые контракты под государственные гарантии с украинской частной компанией, сообщила пресс-служба министерства 25 ноября. Предполагается изготовление и поставка 100 специальных бронированных боевых машин и 100 бронированных эвакуационных машин.

Ключевые факты

Соглашениями предусмотрено, что производитель для выполнения контракта привлечет кредитные средства, а государство предоставит соответствующие гарантии погашения ссуды за средства госбюджета.

Общая сумма первых соглашений – 4,4 млрд грн, в целях безопасности другие подробности соглашений не раскрываются.

«Заключение контрактов с привлечением государственных гарантий – важный сигнал для бизнеса: государство готово поддерживать ответственных производителей, способных обеспечить армию современными решениями и качественной продукцией», – подчеркнул замминистра обороны Дмитрий Клименков.

По его словам, этими контрактами «открыта новая страница в сотрудничестве между Минобороны и частным сектором».

Контекст

Согласно закону о государственном бюджете на 2024 год, в этом году решениями Кабмина могут быть предоставлены государственные гарантии в объеме до 30 млрд грн для обеспечения выполнения долговых обязательств субъектов хозяйствования – резидентов Украины по займам, привлекаемым для финансирования программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства.

Аналогичную норму планируют закрепить и в законе о государственном бюджете на 2025 год.

Этот шаг является отдельным направлением реформы оборонных закупок, предусматривающим обеспечение новых условий для партнерства с бизнесом, что критически важно для удовлетворения потребностей ВСУ в условиях отпора РФ.