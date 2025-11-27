Минразвития общин, территорий и инфраструктуры в рамках ассоциации с ЕС планирует на 2026 год вернуть обязательный техосмотр для всех автомобилей, ввести правила для платных дорог, а также заменить коррупционную сертификацию импортируемых автомобилей на первый техконтроль при ввозе. Кроме того, будет создан реестр добросовестных перевозчиков. Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач в интервью ЦТС 27 ноября.

Подробности

В транспортных компаниях появится специальная должность менеджеров-управителей, будут созданы реестр добросовестных перевозчиков и четкие критерии, по которым компания может потерять статус добросовестного перевозчика. «Предполагаем, что все компании со старта считаются добросовестными, в дальнейшем будем подробно с рынком прорабатывать критерии потери такой репутации», – пояснил Деркач.

По его словам, параллельно обновляются технические регламенты транспортной техники. «Если мы производим автобусы в Украине, они должны отвечать требованиям ЕС. Конечно, сейчас они не отвечают таким требованиям. Если мы сегодня поставим все критерии ЕС, наши компании просто остановятся – они не смогут их выполнить физически», – подчеркнул замминистра.

Он добавил, что европейские нормы предусматривают значительно более высокие требования к безопасности и цифровизации (датчики, системы мониторинга и т.п.), что существенно удорожает производство и может сделать украинскую технику неконкурентной. Поэтому изменения будут внедряться поэтапно.

Подготовлен проект изменений в технический регламент для колесных транспортных средств, а также вводится рыночный надзор для отдельных категорий – например, обязательная сертификация мотошлемов, которой раньше в Украине вообще не было.

Среди планов на следующий год – реформа прав пассажиров и пассажирских перевозок. Большой блок перемен касается дорог. «ЕС нас обязывает сделать ключевой регламент для платных дорог – так называемую толлинг систему. В нашей стране она должна быть возможна, по крайней мере, на бумаге», – отметил Деркач. Один из самых сложных политически шагов – возврат обязательного технического осмотра для всех транспортных средств, включая легковые автомобили.

В настоящее время техосмотр в Украине обязателен только для коммерческого транспорта. Кроме того, планируется ввести придорожный технический контроль – право инспекторов останавливать автомобиль на дороге и проверять его техническое состояние.

Также готовится новый подход к подержанным автомобилям, ввозимым в Украину. «Та сертификация, которую они проходят сейчас, – неэффективный и часто коррупционный инструмент. Будем заменять ее на первый обязательный технический контроль при ввозе», – подытожил Деркач.

Все эти изменения являются частью выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС и безвизового режима в сфере транспорта.

Контекст

Транспортный безвиз между Украиной и ЕС автоматически продлен до 30 июня 2026 года. Решение о продлении приняли благодаря высокой эффективности соглашения, его положительному влиянию на экономики Украины и Евросоюза, а также благодаря успешному мониторингу выполнения.

Благодаря транспортному безвизу экспорт по дорогам в ЕС вырос на 42%, а импорт автомобильным транспортом в Украину – на 37%, информировал вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.