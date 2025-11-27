Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Обязательный техосмотр, правила для платных дорог, новый подход при импорте авто. В Минразвития назвали планы на год для вступления в ЕС

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

2 хв читання

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач /Facebook

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач Фото Facebook

Минразвития общин, территорий и инфраструктуры в рамках ассоциации с ЕС планирует на 2026 год вернуть обязательный техосмотр для всех автомобилей, ввести правила для платных дорог, а также заменить коррупционную сертификацию импортируемых автомобилей на первый техконтроль при ввозе. Кроме того, будет создан реестр добросовестных перевозчиков. Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач в интервью ЦТС 27 ноября.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість 1799 грн.

Подробности

  • В транспортных компаниях появится специальная должность менеджеров-управителей, будут созданы реестр добросовестных перевозчиков и четкие критерии, по которым компания может потерять статус добросовестного перевозчика. «Предполагаем, что все компании со старта считаются добросовестными, в дальнейшем будем подробно с рынком прорабатывать критерии потери такой репутации», – пояснил Деркач.
  • По его словам, параллельно обновляются технические регламенты транспортной техники. «Если мы производим автобусы в Украине, они должны отвечать требованиям ЕС. Конечно, сейчас они не отвечают таким требованиям. Если мы сегодня поставим все критерии ЕС, наши компании просто остановятся – они не смогут их выполнить физически», – подчеркнул замминистра.
  • Он добавил, что европейские нормы предусматривают значительно более высокие требования к безопасности и цифровизации (датчики, системы мониторинга и т.п.), что существенно удорожает производство и может сделать украинскую технику неконкурентной. Поэтому изменения будут внедряться поэтапно.
  • Подготовлен проект изменений в технический регламент для колесных транспортных средств, а также вводится рыночный надзор для отдельных категорий – например, обязательная сертификация мотошлемов, которой раньше в Украине вообще не было.
  • Среди планов на следующий год – реформа прав пассажиров и пассажирских перевозок. Большой блок перемен касается дорог. «ЕС нас обязывает сделать ключевой регламент для платных дорог – так называемую толлинг систему. В нашей стране она должна быть возможна, по крайней мере, на бумаге», – отметил Деркач. Один из самых сложных политически шагов – возврат обязательного технического осмотра для всех транспортных средств, включая легковые автомобили.
  • В настоящее время техосмотр в Украине обязателен только для коммерческого транспорта. Кроме того, планируется ввести придорожный технический контроль – право инспекторов останавливать автомобиль на дороге и проверять его техническое состояние.
  • Также готовится новый подход к подержанным автомобилям, ввозимым в Украину. «Та сертификация, которую они проходят сейчас, – неэффективный и часто коррупционный инструмент. Будем заменять ее на первый обязательный технический контроль при ввозе», – подытожил Деркач.
  • Все эти изменения являются частью выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС и безвизового режима в сфере транспорта.

Контекст

Транспортный безвиз между Украиной и ЕС автоматически продлен до 30 июня 2026 года. Решение о продлении приняли благодаря высокой эффективности соглашения, его положительному влиянию на экономики Украины и Евросоюза, а также благодаря успешному мониторингу выполнения.

Благодаря транспортному безвизу экспорт по дорогам в ЕС вырос на 42%, а импорт автомобильным транспортом в Украину – на 37%, информировал вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні