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«Лучшие условия для бизнеса в Европе». Как Украина будет выводить из тени автобусный рынок на десятки миллиардов. Интервью с замминистра развития Сергеем Деркачем

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

6 хв читання

Сергій Деркач /Артем Галкин для Forbes Ukraine

Правительство придумало реформу, чтобы вывести из тени автобусный рынок на десятки миллиардов. Как именно? Интервью с заместителем министра развития общин и территорий Сергеем Деркачем Фото Артем Галкин для Forbes Ukraine

Рынок автобусных перевозок в Украине переживает бум. Только в прошлом году перевозчики продали билеты на международные рейсы на 20 млрд грн. Сколько принесли внутренние перевозки, неизвестно – рынок в тени, говорит заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач. Как государство планирует это изменить, когда в Украине появятся современные автостанции и что может помешать Uklon запустить автобусные перевозки из Украины в Европу? Интервью

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Война ускорила развитие бизнеса по перевозкам. Из-за закрытого неба почти 9 млн украинцев в прошлом году выезжали за границу автобусами. В 2021-м таковых было 1,2 млн.

Такие темпы привлекают новых игроков. В 2026-м автобусными перевозками планирует заняться лидер украинского рынка онлайн-вызова авто Uklon, рассказывала вице-президент по стратегии и развитию компании Оксана Распутная.

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