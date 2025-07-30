Рынок автобусных перевозок в Украине переживает бум. Только в прошлом году перевозчики продали билеты на международные рейсы на 20 млрд грн. Сколько принесли внутренние перевозки, неизвестно – рынок в тени, говорит заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач. Как государство планирует это изменить, когда в Украине появятся современные автостанции и что может помешать Uklon запустить автобусные перевозки из Украины в Европу? Интервью

Война ускорила развитие бизнеса по перевозкам. Из-за закрытого неба почти 9 млн украинцев в прошлом году выезжали за границу автобусами. В 2021-м таковых было 1,2 млн.

Такие темпы привлекают новых игроков. В 2026-м автобусными перевозками планирует заняться лидер украинского рынка онлайн-вызова авто Uklon, рассказывала вице-президент по стратегии и развитию компании Оксана Распутная.