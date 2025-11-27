Мінрозвитку громад, територій та інфраструктури в рамках асоціації з ЄС планує на 2026 рік повернути обов’язковий техогляд для всіх автомобілів, запровадити правила для платних доріг, а також замінити корупційну сертифікацію вживаних імпортованих авто на перший техконтроль при ввезенні. Крім того, буде створено реєстр доброчесних перевізників. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач в інтерв’ю ЦТС 27 листопада.

Деталі

У транспортних компаніях з’явиться спеціальна посада менеджерів-управителів, буде створено реєстр доброчесних перевізників та чіткі критерії, за якими компанія може втратити статус доброчесного перевізника. «Передбачаємо, що всі компанії зі старту вважаються доброчесними, в подальшому детально будемо з ринком пропрацьовувати критерії втрати такої репутації», – пояснив Деркач.

За його словами, паралельно оновлюються технічні регламенти для транспортної техніки. «Якщо ми виробляємо автобуси в Україні, вони мають відповідати вимогам ЄС. Звісно, нині вони таким вимогам не відповідають. Якщо ми сьогодні поставимо всі критерії ЄС, то наші компанії просто зупиняться – вони не зможуть їх виконати фізично», – наголосив заступник міністра.

Він додав, що європейські норми передбачають значно вищі вимоги до безпеки та цифровізації (датчики, системи моніторингу тощо), що суттєво здорожчує виробництво і може зробити українську техніку неконкурентною. Тому зміни впроваджуватимуться поетапно.

Наразі підготовлено проєкт змін до технічного регламенту для колісних транспортних засобів, а також запроваджується ринковий нагляд для окремих категорій – наприклад, обов’язкова сертифікація мотошоломів, якої раніше в Україні взагалі не було.

Серед планів на наступний рік – реформа прав пасажирів та пасажирських перевезень. Великий блок змін стосується доріг. «ЄС нас зобов’язує зробити ключовий регламент для платних доріг – так звану толінг систему. У нашій країні вона має бути можлива принаймні на папері», – зазначив Деркач. Один із найскладніших політично кроків – повернення обов’язкового технічного огляду для всіх транспортних засобів, включно з легковими автомобілями.

Наразі техогляд в Україні обов’язковий лише для комерційного транспорту. Крім того, планується запровадити придорожній технічний контроль – право інспекторів зупиняти авто на дорозі та перевіряти його технічний стан.

Також готується новий підхід до вживаних автомобілів, що ввозяться в Україну. «Та сертифікація, яку вони проходять зараз, – неефективний і часто корупційний інструмент. Будемо замінювати її на перший обов’язковий технічний контроль при ввезенні», – підсумував Деркач.

Усі ці зміни є частиною виконання Угоди про асоціацію з ЄС та умов безвізового режиму у сфері транспорту.

Контекст

Транспортний безвіз між Україною та ЄС автоматично продовжено до 30 червня 2026 року. Рішення про продовження ухвалили через високу ефективність угоди, її позитивний вплив на економіки України та Євросоюзу, а також завдяки успішному моніторингу виконання.

Завдяки транспортному безвізу експорт дорогами до ЄС зріс на 42%, а імпорт автомобільним транспортом до України – на 37%, інформував віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.