Министерство развития общин и территорий готовит к запуску мобильное приложение для покупки билетов на международные автобусные рейсы легальных перевозчиков, сообщил в интервью Forbes Ukraine замминистра Сергей Деркач. Приложение будет похоже на мобильное приложение от «Укрзализныци» и заработает в тестовом режиме уже осенью.
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Подробности
- Необходимость в запуске мобильного приложения от государства обусловлена невозможностью регулировать этот рынок другими способами, говорит Деркач.
- Министерство заключило ряд партнерств с несколькими платформами по продаже билетов типа Tickets.ua, объяснил он. «Но никто не может заставить их проверять перевозчиков, – отметил он. – Это приводит к продаже билетов на нелегальные маршруты».
- Мобильное приложение от правительства будет работать на основе данных портала autobus.gov.ua, где можно проверить легальность перевозчика.
- До конца года портал обновят, добавив возможность перевозчику управлять своими маршрутами, продавать билеты, сообщил Деркач. А пассажиру – покупать билеты на исключительно легальные рейсы.
- В тестовом режиме мобильное приложение заработает уже осенью, а полноценно – с 2026 года. Его разработку поддержат международные партнеры.
- «Оно станет единственным официальным ресурсом для международных перевозок в Украине. Это будет что-то вроде мобильного приложения «Укрзализныци», но для автобусов», – сообщил Деркач.
- В приложении будет возможность оставлять отзывы о перевозчиках и маршрутах. Все жалобы будет автоматически получать «Укртрансбезопасность», и перевозчик будет нести ответственность за нарушения.
Контекст
Рынок автобусных перевозок в Украине переживает бум. Только в прошлом году перевозчики продали билетов на международные рейсы на 20 млрд грн. Сколько принесли внутренние перевозки, неизвестно – около 80% рынка работает «в серую».
Такие темпы привлекают новых игроков. В 2026-м автобусными перевозками планирует заняться лидер украинского рынка онлайн-вызова авто Uklon.
Как правительство собирается выводить его из тени – читайте в интервью Forbes Ukraine с замминистра развития общин и территорий Сергеем Деркачем.
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