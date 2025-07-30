Министерство развития общин и территорий готовит к запуску мобильное приложение для покупки билетов на международные автобусные рейсы легальных перевозчиков, сообщил в интервью Forbes Ukraine замминистра Сергей Деркач. Приложение будет похоже на мобильное приложение от «Укрзализныци» и заработает в тестовом режиме уже осенью.

Подробности

Необходимость в запуске мобильного приложения от государства обусловлена невозможностью регулировать этот рынок другими способами, говорит Деркач.

Министерство заключило ряд партнерств с несколькими платформами по продаже билетов типа Tickets.ua, объяснил он. «Но никто не может заставить их проверять перевозчиков, – отметил он. – Это приводит к продаже билетов на нелегальные маршруты».

Мобильное приложение от правительства будет работать на основе данных портала autobus.gov.ua, где можно проверить легальность перевозчика.

До конца года портал обновят, добавив возможность перевозчику управлять своими маршрутами, продавать билеты, сообщил Деркач. А пассажиру – покупать билеты на исключительно легальные рейсы.

В тестовом режиме мобильное приложение заработает уже осенью, а полноценно – с 2026 года. Его разработку поддержат международные партнеры.

«Оно станет единственным официальным ресурсом для международных перевозок в Украине. Это будет что-то вроде мобильного приложения «Укрзализныци», но для автобусов», – сообщил Деркач.

В приложении будет возможность оставлять отзывы о перевозчиках и маршрутах. Все жалобы будет автоматически получать «Укртрансбезопасность», и перевозчик будет нести ответственность за нарушения.

Контекст

Рынок автобусных перевозок в Украине переживает бум. Только в прошлом году перевозчики продали билетов на международные рейсы на 20 млрд грн. Сколько принесли внутренние перевозки, неизвестно – около 80% рынка работает «в серую».

Такие темпы привлекают новых игроков. В 2026-м автобусными перевозками планирует заняться лидер украинского рынка онлайн-вызова авто Uklon.

Как правительство собирается выводить его из тени – читайте в интервью Forbes Ukraine с замминистра развития общин и территорий Сергеем Деркачем.