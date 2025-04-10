Україна та ЄС продовжили угоду про «транспортний безвіз» до кінця 2025 року

Спрощення вантажних перевезень – «транспортний безвіз» – між Україною та Європейським Союзом автоматично продовжене до кінця 2025 року. Про це повідомила пресслужба Мінрозвитку 10 квітня.

Деталі

Рішення продовжити дію угоди ухвалене зважаючи на її ефективність, позитивний вплив на економіку України та ЄС та ефективний моніторинг її виконання, зазначається у повідомленні.

«Завдяки «транспортному безвізу» експорт дорогами до ЄС зріс на 42%, а імпорт автомобільним транспортом до України на 37%», – наголосив віцепрем’єр – міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Контекст

20 червня минулого року ЄС та Україна погодили продовження угоди на рік з можливістю автоматичної пролонгації до кінця 2025 року. Тоді однією з умов оновленої Угоди стала автоматична пролонгація до кінця 2025 року у разі відсутності негативного вплину на сторони угоди та відсутність порушень.

Вперше підписана в червні 2022-го угода скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для в’їзду до країн ЄС. Це врятувало експорт української продукції на початку вторгнення РФ і тотальної блокади морських портів. Раніше кожна країна ЄС обмежувала українських перевізників квотами.

Угода неодноразово зазнавала критики від перевізників ЄС. З осені 2023 року її вимагали скасувати польські перевізники, які періодично блокували кордон з Україною. Блокади українського кордону та заяви Польщі, підтримані Угорщиною і Словаччиною, змусили змінити угоду. Що це за зміни та як вони позначаться на українській економіці, читайте в інтервʼю заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергія Деркача для Forbes.