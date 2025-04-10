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Україна та ЄС продовжили угоду про «транспортний безвіз» до кінця 2025 року

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Спрощення вантажних перевезень – «транспортний безвіз» – між Україною та Європейським Союзом автоматично продовжене до кінця 2025 року. Про це повідомила пресслужба Мінрозвитку 10 квітня.

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Деталі

  • Рішення продовжити дію угоди ухвалене зважаючи на її ефективність, позитивний вплив на економіку України та ЄС та ефективний моніторинг її виконання, зазначається у повідомленні. 
  • «Завдяки «транспортному безвізу» експорт дорогами до ЄС зріс на 42%, а імпорт автомобільним транспортом до України на 37%», – наголосив віцепрем’єр – міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. 

Контекст

20 червня минулого року ЄС та Україна погодили продовження угоди на рік з можливістю автоматичної пролонгації до кінця 2025 року. Тоді однією з умов оновленої Угоди стала автоматична пролонгація до кінця 2025 року у разі відсутності негативного вплину на сторони угоди та відсутність порушень.

Вперше підписана в червні 2022-го угода скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для в’їзду до країн ЄС. Це врятувало експорт української продукції на початку вторгнення РФ і тотальної блокади морських портів. Раніше кожна країна ЄС обмежувала українських перевізників квотами. 

Угода неодноразово зазнавала критики від перевізників ЄС. З осені 2023 року її вимагали скасувати польські перевізники, які періодично блокували кордон з Україною. Блокади українського кордону та заяви Польщі, підтримані Угорщиною і Словаччиною, змусили змінити угоду. Що це за зміни та як вони позначаться на українській економіці, читайте в інтервʼю заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергія Деркача для Forbes.

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