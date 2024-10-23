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Минсоцполитики запланировало пенсионную реформу на 2026 год. Финансировать накопительные пенсии собираются с помощью ЕСВ и НДФЛ

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

2 хв читання

Министерство социальной политики подготовило законопроект для запуска с 2026 года второго уровня пенсионной системы. Для этого нужно будет оптимизировать единый соцвзнос (ЕСВ) и налог на доходы физлиц (НДФЛ). Ставки этих налогов повышать не будут, рассказала министр соцполитики Оксана Жолнович в эфире «Business Breakfast с Владимиром Федориным» 23 октября.

Подробности

  • Минсоцполитики подготовило несколько законопроектов, в том числе об изменении в солидарной системе и внедрении второй – накопительной пенсионной системы. Она будет обязательной, отметила Жолнович.
  • Обязательные взносы на первом этапе реформы будут поступать на счета созданного Государственного накопительного фонда. Речь идет об отчислении 2% из ЕСВ. То есть из 22% ЕСВ 20% пойдет в Пенсионный фонд, остальные 2% – в новосозданный накопительный. Из НДФЛ предполагается забирать 3%.
  • «Это не критично в рамках всего государства, но будет направлено непосредственно на счет семье, которая потом тоже вернется в ту же экономику, но не в виде налога, а в виде инвестиционного ресурса», – отметила Жолнович. То есть, в отличие от солидарной системы, где все взносы идут в «единый котел», это будут отчисления на личные накопительные счета.
  • Старт второго уровня пенсионной системы запланирован на 2026 год, через три года накопительные взносы можно будет отчислять не только в госфонд, но и в частные пенсионные фонды, отметила глава Минсоцполитики.
  • «Мы ставим запуск на 2026 год, – говорит Жолнович. – Но понятно, что надо посмотреть, как этот законопроект будет проходить в Верховной Раде».
  • Сейчас документ обсуждают с Минфином и международными партнерами, в том числе с МВФ и Всемирным банком, и пока его не выносят на общественные обсуждения, пояснила министр.

Контекст

В Украине уже не первый раз пытаются запустить второй уровень пенсионной системы – накопительный. Только во время полномасштабной войны уже было две попытки.

Первый законопроект поступил в парламент еще в ноябре 2022 года, но не нашел поддержки. Второй раз эту идею в апреле 2023-го продвигала глава комитета Рады по вопросам соцполитики Галина Третьякова, но снова до реализации дело не дошло.

Этот проект реформы имел схожий концепт с тем, что привела министр соцполитики. Речь идет об обязательных накопительных взносах в новый государственный фонд. И дополнительных отчислений от работников или работодателей не предусматривалось.

Собеседники Forbes в парламенте давали попытке Третьяку мало шансов на реализацию прежде всего из-за дефицита бюджета и отсутствия поддержки международных партнеров.

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