Мирный план президента США Дональда Трампа по Украине предусматривает предоставление Киеву гарантий безопасности, подобных действию пятой статьи НАТО. Они будут обязывать США и европейских союзников рассматривать любое нападение на Украину как атаку на все трансатлантическое сообщество. Об этом сообщает Axios ссылаясь на проект документа, а также высокопоставленного представителя Белого дома и еще одного собеседника издания.

Подробности

«План Трампа требует болезненных уступок от Украины, но он также содержит беспрецедентное обещание», – пишет издание.

В 28-пунктном документе, который министр армии США Дэн Дрисколл передал президенту Владимиру Зеленскому, говорится, что Украина должна получить надежные и действенные гарантии безопасности.

В проекте указано, что любое будущее «значительное, намеренное и длительное вооруженное нападение» России на Украину будет трактоваться как угроза миру и безопасности всего трансатлантического сообщества. В таком случае США и их союзники должны дать ответную реакцию, включая возможность применения силы.

Документ предполагает подписи Украины, США, ЕС, НАТО и России. Срок действия гарантий – 10 лет с возможностью продления по взаимному согласию.

Представитель Белого дома подчеркнул, что предложение еще предстоит обсудить с европейскими партнерами, и оно может претерпеть изменения. По его словам, в администрации Трампа рассматривают предложенную модель гарантий как значительное достижение Зеленского и важный шаг для долгосрочной безопасности Украины.

В США также подтвердили, что Москва была проинформирована о существовании проекта, однако неизвестно, будет ли требоваться подпись Владимира Путина.

Еще один американский чиновник считает такие гарантии существенным преимуществом для Украины, хотя предложение предусматривает от Киева согласие на более широкие территориальные уступки, чем нынешняя линия контроля России, а также на возвращение РФ в международное сообщество с отменой санкций и амнистией.

Контекст

19 ноября иностранные СМИ написали о том, что действующие и бывшие американские и российские чиновники подготовили мирный план для завершения войны РФ против Украины. Он состоит из 28 пунктов и предусматривает, в частности, отказ от оккупированных территорий, сокращение армии и русский язык как второй государственный.

Британская The Telegraph пишет, что новый план урегулирования войны предусматривает, что Россия должна платить Украине «арендную плату» за контроль над Донбассом – фактически речь идет о финансовой компенсации за потерю доступа к ресурсному региону.

Европа и Украина должны поддержать мирное соглашение с Россией, чтобы оно сработало. Такое мнение высказала высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. «Мы как европейцы всегда выступали за достижение длительного, устойчивого и справедливого мира, и приветствуем любые усилия, направленные на это. Естественно, чтобы какой-либо план работал, к нему нужно привлекать Украину и Европу. Украинцы и европейцы также должны согласиться на эти планы», – сказала она.

В Белом доме все же выражают оптимистичные надежды согласовать рамки завершения войны в Украине до конца месяца.