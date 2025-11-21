Мирный план президента США Дональда Трампа по Украине предусматривает предоставление Киеву гарантий безопасности, подобных действию пятой статьи НАТО. Они будут обязывать США и европейских союзников рассматривать любое нападение на Украину как атаку на все трансатлантическое сообщество. Об этом сообщает Axios ссылаясь на проект документа, а также высокопоставленного представителя Белого дома и еще одного собеседника издания.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
Подробности
- «План Трампа требует болезненных уступок от Украины, но он также содержит беспрецедентное обещание», – пишет издание.
- В 28-пунктном документе, который министр армии США Дэн Дрисколл передал президенту Владимиру Зеленскому, говорится, что Украина должна получить надежные и действенные гарантии безопасности.
- В проекте указано, что любое будущее «значительное, намеренное и длительное вооруженное нападение» России на Украину будет трактоваться как угроза миру и безопасности всего трансатлантического сообщества. В таком случае США и их союзники должны дать ответную реакцию, включая возможность применения силы.
- Документ предполагает подписи Украины, США, ЕС, НАТО и России. Срок действия гарантий – 10 лет с возможностью продления по взаимному согласию.
- Представитель Белого дома подчеркнул, что предложение еще предстоит обсудить с европейскими партнерами, и оно может претерпеть изменения. По его словам, в администрации Трампа рассматривают предложенную модель гарантий как значительное достижение Зеленского и важный шаг для долгосрочной безопасности Украины.
- В США также подтвердили, что Москва была проинформирована о существовании проекта, однако неизвестно, будет ли требоваться подпись Владимира Путина.
- Еще один американский чиновник считает такие гарантии существенным преимуществом для Украины, хотя предложение предусматривает от Киева согласие на более широкие территориальные уступки, чем нынешняя линия контроля России, а также на возвращение РФ в международное сообщество с отменой санкций и амнистией.
Контекст
19 ноября иностранные СМИ написали о том, что действующие и бывшие американские и российские чиновники подготовили мирный план для завершения войны РФ против Украины. Он состоит из 28 пунктов и предусматривает, в частности, отказ от оккупированных территорий, сокращение армии и русский язык как второй государственный.
Британская The Telegraph пишет, что новый план урегулирования войны предусматривает, что Россия должна платить Украине «арендную плату» за контроль над Донбассом – фактически речь идет о финансовой компенсации за потерю доступа к ресурсному региону.
Европа и Украина должны поддержать мирное соглашение с Россией, чтобы оно сработало. Такое мнение высказала высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. «Мы как европейцы всегда выступали за достижение длительного, устойчивого и справедливого мира, и приветствуем любые усилия, направленные на это. Естественно, чтобы какой-либо план работал, к нему нужно привлекать Украину и Европу. Украинцы и европейцы также должны согласиться на эти планы», – сказала она.
В Белом доме все же выражают оптимистичные надежды согласовать рамки завершения войны в Украине до конца месяца.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.