Мирний план президента США Дональда Трампа щодо України передбачає надання Києву гарантій безпеки, подібних до дії п’ятої статті статуту НАТО. Вони зобов’язуватимуть США та європейських союзників розглядати будь-який напад на Україну як атаку на всю трансатлантичну спільноту. Про це повідомляє Axios із посиланням на проєкт документа, а також високопоставленого представника Білого дому та ще одного співрозмовника видання.

Деталі

«План Трампа вимагає болісних поступок від України, але він також містить безпрецедентну обіцянку», – пише видання.

У 28-пунктному документі, який міністр армії США Ден Дрісколл передав президенту Володимиру Зеленському, йдеться про те, що Україна повинна отримати надійні та дієві гарантії безпеки.

У проєкті зазначено, що будь-який майбутній «значний, навмисний і тривалий збройний напад» Росії на Україну трактуватиметься як загроза миру та безпеці всієї трансатлантичної спільноти. У такому разі США та їхні союзники мають надати відповідну реакцію, включно з можливістю застосування сили.

Документ передбачає підписи України, США, ЄС, НАТО та Росії. Термін дії гарантій – 10 років із можливістю продовження за взаємною згодою.

Представник Білого дому наголосив, що пропозицію ще потрібно обговорити з європейськими партнерами, і вона може зазнати змін. За його словами, в адміністрації Трампа розглядають запропоновану модель гарантій як значне досягнення для Зеленського та важливий крок для довгострокової безпеки України.

У США також підтвердили, що Москва була проінформована про існування проєкту, однак невідомо, чи вимагатиметься підпис Володимира Путіна.

Ще один американський посадовець вважає такі гарантії суттєвою перевагою для України, хоча пропозиція передбачає від Києва погодження на ширші територіальні поступки, ніж нинішня лінія контролю Росії, а також на повернення РФ до міжнародної спільноти зі скасуванням санкцій та амністією.

Контекст

19 листопада, іноземні ЗМІ написали про те, що чинні та колишні американські й російські чиновники підготували мирний план для завершення війни РФ проти України. Він складається з 28 пунктів і передбачає, зокрема, відмову від окупованих територій, скорочення армії та російську мову як другу державну.

Британська The Telegraph пише, що новий план врегулювання війни нібито передбачає, що Росія має сплачувати Україні «орендну плату» за контроль над Донбасом – фактично йдеться про фінансову компенсацію за втрату доступу до ресурсного регіону.

Європа та Україна повинні підтримати мирну угоду з Росією, щоб вона спрацювала. Таку думку висловила високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. «Ми як європейці завжди виступали за досягнення тривалого, сталого і справедливого миру, і вітаємо будь-які зусилля, спрямовані на це. Звісно, аби будь-який план працював, він має залучати Україну та Європу. Українці і європейці також мають погодитися на ці плани», – сказала вона.

У Білому домі все ж висловлюють оптимістичні сподівання погодити рамки завершення війни в Україні до кінця місяця.