Международные резервы Украины в ноябре выросли на 10,6%, превысив $54,7 млрд – это рекордный показатель за всю историю независимости страны, сообщает Национальный банк. Рост обусловлен крупнейшими с начала года поступлениями от международных партнеров, что превысило чистую продажу валюты НБУ и выплаты по внешнему долгу.

Детали

На валютные счета правительства поступило $8,15 млрд, в том числе $6,89 млрд от ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) и Ukraine Facility; $810,4 млн через счета Всемирного банка; $332,1 млн – от размещения ОВГЗ; $115,5 млн – от Банка развития Совета Европы.

На обслуживание и погашение государственного долга потрачено $493 млн, из которых $370,2 млн – на ОВГЗ, $65,3 млн – Европейскому инвестиционному банку, $30,3 млн – ЕБРР, $18 млн – Всемирному банку, $9,2 млн – другим кредиторам. Кроме того, Украина уплатила МВФ $282,6 млн.

Национальный банк продал на валютном рынке $2,73 млрд и выкупил $1,3 млн, поэтому чистая продажа валюты в ноябре составила $2,727 млрд. Благодаря переоценке финансовых инструментов их стоимость выросла на $581,7 млн.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,6 месяца будущего импорта.

Контекст

Международные резервы Украины в октябре выросли на 6,4% и превысили $49,5 млрд. На валютные счета поступило $6,4 млрд, в том числе $4,7 млрд от ЕС (инициатива G7 ERA), $1,1 млрд через Всемирный банк и $508 млн от размещения ОВГЗ.

На обслуживание внешнего долга потратили $612 млн, включая $369 млн на ОВГЗ, $199,5 млн Всемирному банку, $16,1 млн ЕИБ, $14,7 млн ЕБРР, $12,3 млн ЕС и $83,9 млн МВФ.

НБУ продал на валютном рынке $2,8 млрд и выкупил $800 млн, поэтому чистая продажа валюты составила $2,8 млрд.