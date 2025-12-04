Міжнародні резерви України у листопаді зросли на 10,6%, перевищивши $54,7 млрд – це рекордний показник за всю історію незалежності країни, повідомляє Національний банк. Зростання зумовлене найбільшими з початку року надходженнями від міжнародних партнерів, які перевищили чистий продаж валюти НБУ та виплати за зовнішнім боргом.

Деталі

На валютні рахунки уряду надійшло $8,15 млрд, зокрема: $6,89 млрд від ЄС у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) та Ukraine Facility; $810,4 млн через рахунки Світового банку; $332,1 млн – від розміщення ОВДП; $115,5 млн – від Банку розвитку Ради Європи.

На обслуговування та погашення державного боргу витрачено $493 млн, з яких $370,2 млн – на ОВДП, $65,3 млн – Європейському інвестиційному банку, $30,3 млн – ЄБРР, $18 млн – Світовому банку, $9,2 млн – іншим кредиторам. Крім того, Україна сплатила МВФ $282,6 млн.

Національний банк продав на валютному ринку $2,73 млрд та викупив $1,3 млн, тому чистий продаж валюти в листопаді склав $2,727 млрд. Завдяки переоцінці фінансових інструментів їх вартість зросла на $581,7 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту.

Контекст

Міжнародні резерви України у жовтні зросли на 6,4% і перевищили $49,5 млрд. До валютних рахунків надійшло $6,4 млрд, зокрема $4,7 млрд від ЄС (ініціатива G7 ERA), $1,1 млрд через Світовий банк та $508 млн від розміщення ОВДП.

На обслуговування зовнішнього боргу витратили $612 млн, включно з $369 млн на ОВДП, $199,5 млн Світовому банку, $16,1 млн ЄІБ, $14,7 млн ЄБРР, $12,3 млн ЄС та $83,9 млн МВФ.

НБУ продав на валютному ринку $2,8 млрд та викупив $800 млн, тож чистий продаж валюти склав $2,8 млрд.