Міжнародні резерви України у листопаді зросли на 10,6%, перевищивши $54,7 млрд – це рекордний показник за всю історію незалежності країни, повідомляє Національний банк. Зростання зумовлене найбільшими з початку року надходженнями від міжнародних партнерів, які перевищили чистий продаж валюти НБУ та виплати за зовнішнім боргом.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- На валютні рахунки уряду надійшло $8,15 млрд, зокрема: $6,89 млрд від ЄС у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) та Ukraine Facility; $810,4 млн через рахунки Світового банку; $332,1 млн – від розміщення ОВДП; $115,5 млн – від Банку розвитку Ради Європи.
- На обслуговування та погашення державного боргу витрачено $493 млн, з яких $370,2 млн – на ОВДП, $65,3 млн – Європейському інвестиційному банку, $30,3 млн – ЄБРР, $18 млн – Світовому банку, $9,2 млн – іншим кредиторам. Крім того, Україна сплатила МВФ $282,6 млн.
- Національний банк продав на валютному ринку $2,73 млрд та викупив $1,3 млн, тому чистий продаж валюти в листопаді склав $2,727 млрд. Завдяки переоцінці фінансових інструментів їх вартість зросла на $581,7 млн.
- Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту.
Контекст
Міжнародні резерви України у жовтні зросли на 6,4% і перевищили $49,5 млрд. До валютних рахунків надійшло $6,4 млрд, зокрема $4,7 млрд від ЄС (ініціатива G7 ERA), $1,1 млрд через Світовий банк та $508 млн від розміщення ОВДП.
На обслуговування зовнішнього боргу витратили $612 млн, включно з $369 млн на ОВДП, $199,5 млн Світовому банку, $16,1 млн ЄІБ, $14,7 млн ЄБРР, $12,3 млн ЄС та $83,9 млн МВФ.
НБУ продав на валютному ринку $2,8 млрд та викупив $800 млн, тож чистий продаж валюти склав $2,8 млрд.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.