Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:09 хвилин
Обновленные прогнозы НБУ, замедление инфляции, рост кредитования бизнеса, как НБУ готовится к евроинтеграции финансового сектора и как держит баланс между стабильностью и рисками? Беседа с главой НБУ Андреем Пышным на конференции «Forbes Banker» 31 октября. Главное из публичного интервью
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Прямая речь сокращена и отредактирована для понятности.
О прогнозах НБУ и кредитовании
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.