Обновленные прогнозы НБУ, замедление инфляции, рост кредитования бизнеса, как НБУ готовится к евроинтеграции финансового сектора и как держит баланс между стабильностью и рисками? Беседа с главой НБУ Андреем Пышным на конференции «Forbes Banker» 31 октября. Главное из публичного интервью