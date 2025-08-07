Международные резервы Украины в июле сократились на 4,5%, до $43,03 млрд. Снижение вызвано валютными интервенциями НБУ и выплатами по внешнему долгу, которые частично компенсировались поступлениями от международных партнеров и размещением валютных ОВГЗ. Об этом говорится в сообщении НБУ от 7 августа.

На динамику резервов повлияли следующие ключевые факторы:

Операции НБУ на денежном рынке. В июле Нацбанк продал $3,457 млрд, выкупив лишь $0,3 млн. Чистая продажа валюты составила $3,457 млрд.

Поступления в пользу правительства и долговые выплаты. На валютные счета правительства поступило $2,122 млрд, в том числе: $1,171 млрд – от ЕС в рамках инициативы G7 ERA, $513,2 млн – от МВФ по программе EFF, $414 млн – от размещения ОВГЗ, $23,9 млн – через Всемирный банк. В то же время на обслуживание и погашение внешнего долга израсходовано $793 млн, из которых $638,5 млн ушло на ОВГЗ, $85,1 млн – на облигации внешнего государственного займа, $61,2 млн – Всемирному банку, $7,1 млн – ЕС, $1,1 млн – другим кредиторам. Отдельно уплачено $2,6 млн МВФ.

Переоценка финансовых инструментов. Благодаря изменению рыночной стоимости и валютных курсов резервы выросли на $101,5 млн.

Текущий размер резервов обеспечивает финансирование 4,7 месяца будущего импорта.

Контекст

В июне международные резервы Украины выросли на 1,2%, до $45,1 млрд, благодаря поступлениям от международных партнеров, которые превысили расходы на валютные интервенции НБУ и долговые выплаты. На счета правительства в НБУ поступило $4,1 млрд: $1,7 млрд – от Канады, $1,2 млрд – через Всемирный банк, $1,2 млрд – от ЕС (G7 ERA). На обслуживание и погашение долга потрачено $524 млн, в том числе $226,8 млн – Всемирному банку, $286,6 млн – другим кредиторам, $4,7 млн – ЕБРР, $4,3 млн – ОВГЗ, $1,6 млн – ЕС, а также $426,2 млн – МВФ. НБУ продал $3 млрд, выкупил $1,3 млн, чистая продажа составила $3 млрд. Переоценка инструментов увеличила резервы на $337,8 млн.