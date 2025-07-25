Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует поступление около $65 млрд внешней финансовой помощи в 2026–2027 годах, учитывая усиления российских атак на фронте и в тылу. Из них у $41,7 млрд пока нет подтвержденных источников. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в ходе дискуссии, организованной Центром экономической стратегии 25 июля.

Подробности

По словам Николайчука, правительство оценивает потребность в $75 млрд на 2026–2027 годы при условии высоких рисков безопасности, из которых $37,4 млрд еще не обеспечены финансированием.

В этом году НБУ ожидает $54 млрд внешней помощи: $2,4 млрд – от МВФ, $12,8 млрд – от ЕС через Ukraine Facility, $35,9 млрд – по механизму ERA (с использованием замороженных активов РФ) и $2,5 млрд из других источников.

На 2026 год прогнозируется $35 млрд, из которых $12,7 млрд еще не подтверждены. Ожидается $2,2 млрд от МВФ, $7,8 млрд – по Ukraine Facility, $11 млрд – по ERA и $1,2 млрд из других источников. В 2027 году из прогнозируемых $30 млрд подтвержден лишь $1 млрд от МВФ по программе EFF.

Николайчук подчеркнул, что поиск этих средств – ключевая задача во избежание финансово-экономических проблем. Поступление финансирования будет способствовать восстановлению экономики, хотя темпы роста сдерживаются войной, неблагоприятными погодными условиями и климатическими изменениями.

В случае нехватки финансирования НБУ готов оперативно реагировать, используя монетарные и регуляторные инструменты. Но их применение может ограничить развитие денежного рынка и поддержку отдельных секторов экономики.

При отсутствии запланированных объемов помощи НБУ будет вынужден вводить более жесткую монетарную политику и оказывать дополнительную поддержку бюджету, отметил Николайчук.

Контекст

16 июля Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №13439-3, который вносит изменения в госбюджет 2025 года, предусматривая дополнительные 412,4 млрд грн на оборону.

По информации Financial Times со ссылкой на источники, ЕС активно работает над решением проблемы возможного дефицита бюджета Украины в 2026 году, который может составить $19 млрд из-за сокращения финансовой помощи от США и отсутствия перспектив быстрого завершения войны.

Состояние государственных финансов Украины проиллюстрировано в пяти графиках от Forbes Ukraine.