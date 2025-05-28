Как девальвация доллара США в мире влияет на Украину? Когда Нацбанк сможет перепривязать гривню к евро вместо доллара? Появится ли криптовалюта в резервах НБУ? Об этом во время «Business Breakfast с Владимиром Федориным» от Forbes Ukraine рассказал заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук.