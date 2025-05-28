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Когда гривню привяжут к евро? Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук – о повышении ставок на депозиты, рекордных резервах и плавающем курсе. Интервью

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes
Владимир Федорин /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Владимир Федорин
Forbes

4 хв читання

НБУ, валютні резерви, євро /Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ

Замглавы Национального банка Сергей Николайчук. Фото Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ

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Как девальвация доллара США в мире влияет на Украину? Когда Нацбанк сможет перепривязать гривню к евро вместо доллара? Появится ли криптовалюта в резервах НБУ? Об этом во время «Business Breakfast с Владимиром Федориным» от Forbes Ukraine рассказал заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук.

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