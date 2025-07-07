Міжнародні резерви України у червні зросли на 1,2% до $45,1 млрд, зростання відбулося завдяки значним надходженням від міжнародних партнерів, які перевищили витрати на валютні інтервенції Нацбанку та виплати за зовнішнім боргом. Про це йдеться у повідомленні НБУ від 7 липня.

На динаміку резервів вплинули кілька ключових факторів:

Надходження на користь уряду та виплати за боргом. У червні на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло $4,1 млрд, зокрема $1,7 млрд від Канади, $1,2 млрд через Світовий банк і $1,2 млрд від ЄС у межах ініціативи G7 ERA.

Водночас на обслуговування та погашення зовнішнього боргу витрачено $524 млн, з яких $226,8 млн пішло Світовому банку, $286,6 млн – іншим кредиторам, $4,7 млн – ЄБРР, $4,3 млн – на валютні ОВДП і $1,6 млн – ЄС. Окремо Україні довелося сплатити МВФ $426,2 млн.

Операції НБУ на валютному ринку. У червні Нацбанк продав $3 млрд, викупивши лише $1,3 млн. Чистий продаж валюти склав $3 млрд.

Переоцінка фінансових інструментів. Завдяки зміні ринкової вартості та валютних курсів резерви зросли на $337,8 млн.

Поточний рівень резервів покриває 5,6 місяця майбутнього імпорту.

Контекст

Міжнародні резерви України у 2024 році зросли до $43,8 млрд за рахунок надходжень від партнерів

У 2024 році міжнародні резерви України збільшилися до $43,8 млрд завдяки значним валютним надходженням, які перевищили витрати НБУ на підтримку гривні та виплати за зовнішнім боргом. Україна отримала $42 млрд фінансової допомоги від міжнародних партнерів, зокрема $17 млрд від ЄС, $8 млрд від США, $5,3 млрд від МВФ, $4,3 млрд від Японії, $1,8 млрд від Канади та $3,5 млрд від розміщення валютних ОВДП. Ці кошти дозволили покрити $10 млрд боргових виплат, включаючи зобов’язання перед МВФ і реструктуризовані борги. НБУ витратив $34,8 млрд на валютні інтервенції для стабілізації гривні. У четвертому кварталі надходження $17,3 млрд сприяли досягненню рекордного рівня резервів, що на 20% перевищує мінімальні вимоги МВФ.

У травні резерви скоротилися на 4,6% до $44,5 млрд через активні валютні інтервенції НБУ та виплати за зовнішнім боргом, які лише частково компенсувалися надходженнями від партнерів і розміщенням валютних ОВДП.