Мобилизованные военные смогут получить ипотеку «єОселя» под 3%

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Кабинет Министров 10 декабря принял решение, которое позволяет мобилизованным военнослужащим оформлять ипотеку по программе «єОселя» под самую низкую ставку – 3% годовых. Такие же условия ранее действовали для контрактников и других приоритетных категорий, сообщила пресс-служба Минэкономики.

Детали

  • Постановление №856 вносит изменения в программу доступного ипотечного кредитования, которую реализует «Укрфинжилье». Отныне мобилизованные военные будут иметь те же условия, что и контрактники: ставка снижается с 7% до 3% годовых.
  • Это расширяет круг потенциальных участников программы и, по ожиданиям правительства, повысит ее эффективность, отметило Минэкономики.
  • Вторым важным нововведением стало установление фиксированных лимитов площади жилья, доступного для приобретения по программе. Для квартир определен максимум в 115,5 кв. м, для частных домов – 125,5 кв. м.
  • Ограничения действуют независимо от количества членов семьи и должны предотвратить приобретение слишком большой недвижимости.
  • Обновления направлены на поддержку военных, призванных в рамках мобилизации, и одновременно стимулирование строительной отрасли, прокомментировал решение правительства министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Контекст

За время работы программа «єОселя» уже позволила 21 864 украинским семьям купить жилье, а общий объем выданных кредитов достиг 37,4 млрд грн. Ее условиями, в частности, воспользовались 6438 контрактников и ветеранов.

Программа «єОселя» действует с октября 2022 года и является частью правительственной политики «Сделано в Украине», которая направлена на поддержку внутреннего производства и повышение спроса на украинские товары. Ее реализуют Минэкономики, Минцифры и ЧАО «Укрфинжилье». Среди партнеров программы – крупнейшие банки страны, в частности Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sense Bank и другие.

