Кабинет Министров 10 декабря принял решение, которое позволяет мобилизованным военнослужащим оформлять ипотеку по программе «єОселя» под самую низкую ставку – 3% годовых. Такие же условия ранее действовали для контрактников и других приоритетных категорий, сообщила пресс-служба Минэкономики.

Детали

Постановление №856 вносит изменения в программу доступного ипотечного кредитования, которую реализует «Укрфинжилье». Отныне мобилизованные военные будут иметь те же условия, что и контрактники: ставка снижается с 7% до 3% годовых.

Это расширяет круг потенциальных участников программы и, по ожиданиям правительства, повысит ее эффективность, отметило Минэкономики.

Вторым важным нововведением стало установление фиксированных лимитов площади жилья, доступного для приобретения по программе. Для квартир определен максимум в 115,5 кв. м, для частных домов – 125,5 кв. м.

Ограничения действуют независимо от количества членов семьи и должны предотвратить приобретение слишком большой недвижимости.

Обновления направлены на поддержку военных, призванных в рамках мобилизации, и одновременно стимулирование строительной отрасли, прокомментировал решение правительства министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Контекст

За время работы программа «єОселя» уже позволила 21 864 украинским семьям купить жилье, а общий объем выданных кредитов достиг 37,4 млрд грн. Ее условиями, в частности, воспользовались 6438 контрактников и ветеранов.

Программа «єОселя» действует с октября 2022 года и является частью правительственной политики «Сделано в Украине», которая направлена на поддержку внутреннего производства и повышение спроса на украинские товары. Ее реализуют Минэкономики, Минцифры и ЧАО «Укрфинжилье». Среди партнеров программы – крупнейшие банки страны, в частности Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sense Bank и другие.