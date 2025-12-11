Кабінет Міністрів 10 грудня ухвалив рішення, яке дозволяє мобілізованим військовослужбовцям оформлювати іпотеку за програмою «єОселя» під найнижчу ставку – 3% річних. Такі самі умови раніше діяли для контрактників та інших пріоритетних категорій, повідомила пресслужба Мінекономіки.

Деталі

Постанова №856 вносить зміни до програми доступного іпотечного кредитування, яку реалізує «Укрфінжитло». Відтепер мобілізовані військові матимуть ті самі умови, що й контрактники: ставка знижується з 7% до 3% річних.

Це розширює коло потенційних учасників програми та, за очікуваннями уряду, підвищить її ефективність, зазначило Мінекономіки.

Другим важливим нововведенням стало встановлення фіксованих лімітів площі житла, доступного для придбання за програмою. Для квартир визначено максимум у 115,5 кв. м, для приватних будинків – 125,5 кв. м.

Обмеження діють незалежно від кількості членів родини й мають запобігти придбанню надто великої нерухомості.

Оновлення покликані підтримати військових, призваних у межах мобілізації, та одночасно стимулювати будівельну галузь, прокоментував рішення уряду міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Контекст

За час роботи програма «єОселя» вже дозволила 21 864 українським родинам купити житло, а загальний обсяг виданих кредитів досяг 37,4 млрд грн. Іі умовами, зокрема, скористалися 6438 контрактників і ветеранів.

Програма «єОселя» діє з жовтня 2022 року і є частиною урядової політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на підтримку внутрішнього виробництва та підвищення попиту на українські товари. Її реалізують Мінекономіки, Мінцифри та ПрАТ «Укрфінжитло». До партнерів програми входять найбільші банки країни, зокрема Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sense Bank та інші.