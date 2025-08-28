Документальну стрічку режисера Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» подають на премію «Оскар» від України в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Картина перемогла в національному відборі, повідомив Український оскарівський комітет 28 серпня.

Ключові факти

Крім картини Чернова, в національному відборі брали участь сім фільмів: «Буча» Станіслава Тіунова, «Дівія» Дмитра Грешка, «Стрічка часу» Катерини Горностай, «Обережно! Життя триває» Антона Штуки, «Одного літа в Україні» Володимира Тихого, «Підйомна сила» Олександра Стратієнка, і «Степне» Марини Вроди.

«2000 метрів до Андріївки» – друга повнометражна стрічка Чернова, який здобув історичний для України перший «Оскар» за фільм «20 днів у Маріуполі». Чернов також став лауреатом Пулітцерівської премії та премії BAFTA.

Фільм розповідає про звільнення села Андріївки під Бахмутом ЗСУ та, безпосередньо, Третьою окремою штурмовою бригадою. У фільмі Чернов і його колега, фотограф Associated Press Олександр Бабенко, проходять лісосмугу разом з військовими 3-ї ОШБр, доставляючи в Андріївку український прапор.

Світова прем’єра «2000 метрів до Андріївки» відбулася в січні 2025-го на американському фестивалі Sundance, де фільм отримав приз за найкращу режисерську роботу. Із 28 серпня стрічка вийшла в український прокат.

«Фільм зустріли дуже тепло – і міжнародна аудиторія, і критики», – коментує Чернов Forbes Ukraine. Стрічка має оцінку 8,5 на IMDb і 93% від критиків на Rotten Tomatoes. «Для мене важливо, що [картина] наближає західний світ до нашої війни, допомагає зрозуміти, яка справжня ціна свободи та землі», – додає режисер.

Трейлер фільму «2000 метрів до Андріївки». Джерело: Arthouse Traffic

Контекст

«Шортлист» із 15 фільмів у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» буде оголошено 16 грудня 2025 року. П’ять номінованих фільмів стануть відомі 22 січня 2026-го, а церемонія вручення премії відбудеться 15 березня.

В історії «Оскара» ще не було випадків, коли один режисер-документаліст був нагороджений двічі. «Ми розслабилися і просто хочемо, щоб цей фільм подивилося якомога більше людей», – зазначив Чернов у інтервʼю проєкту «Додивитеся в кіно».

Престижні нагороди за першу картину не полегшили пошук фінансування для наступних фільмів про війну, перш за все через складність теми, розповів Чернов Forbes Ukraine. «Але статус оскарівського лавреата допомагає зібрати першокласну команду», – зазначає режисер. Над його другим фільмом працював лауреат премії «Греммі», композитор Сем Слейтер («Чорнобиль», «Джокер»).

Як і перший фільм режисера, «2000 метрів до Андріївки» фінансували програма американського суспільного мовника PBS Frontline та інформаційна агенція Associated Press. Міжнародні права на продаж картини отримала британська кінокомпанія Dogwoof. Фільм придбали у Франції, Польщі, Іспанії, Швеції, Данії, Австралії, Новій Зеландії, країнах Балтії, Гонконгу, Ізраїлі.