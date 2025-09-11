Международный валютный фонд пришел к выводу, что потребности Украины в финансировании в течение ближайших двух лет могут оказаться на $20 млрд больше, чем оценивает правительство в Киеве. Это стало известно накануне начала переговоров о новом пакете помощи. Об этом 11 сентября пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Подробности

Разногласия возникли во время встреч сотрудников МВФ в Киеве на прошлой неделе, где обсуждалось внешнее финансирование на 2026–2027 годы, сообщил источник, знакомый с ходом дискуссий. Согласование этих оценок критически важно, прежде чем финансовое учреждение рассмотрит запрос Украины на новую кредитную программу после завершения действующего пакета поддержки.

Правительство в Киеве настаивает на своих предварительных прогнозах, по которым необходимо привлечь до $37,5 млрд ежегодно, тогда как МВФ оценивает общую сумму на $10–20 млрд выше, говорится в материале Bloomberg.

Стороны ожидают согласования окончательной цифры на следующей неделе, поскольку консультации продолжаются, отметил другой собеседник. После этого правительство и МВФ обратятся к партнерам Украины, чтобы обсудить пути получения дополнительного финансирования, добавили источники.

Контекст

Украина сталкивается с трудностями привлечения дополнительной помощи от ключевых доноров. Взносы от США – крупнейшего спонсора Киева в начале полномасштабного вторжения – существенно сократились по возвращении Дональда Трампа в Белый дом, поэтому ЕС стал главным поставщиком финансовой поддержки.

Большинство средств из действующего пакета МВФ на $15,5 млрд уже распределены. Программа предусматривала окончание войны в этом году и завершается в 2027 году.

9 сентября премьер-министр Юлия Свириденко официально обратилась к МВФ с просьбой начать новую программу сотрудничества. «Во время встречи я вручила Гевину Грею письмо с запросом на новую программу, которая будет поддерживать Украину в ближайшие годы. Мы договорились о продлении консультаций между нашими командами в ближайшие месяцы, чтобы до конца года получить одобрение от Совета директоров МВФ», – сообщила Свириденко.