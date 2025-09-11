Міжнародний валютний фонд дійшов висновку, що потреби України у фінансуванні протягом найближчих двох років можуть виявитися на $20 млрд більшими, ніж оцінює уряд у Києві. Це стало відомо напередодні початку переговорів щодо нового пакета допомоги. Про це 11 вересня пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Деталі

Розбіжності виникли під час зустрічей співробітників МВФ у Києві минулого тижня, де обговорювалося зовнішнє фінансування на 2026–2027 роки, повідомило джерело, знайоме з перебігом дискусій. Узгодження цих оцінок є критично важливим, перш ніж фінансова установа розгляне запит України на нову кредитну програму після завершення чинного пакета підтримки.

Уряд у Києві наполягає на своїх попередніх прогнозах, за якими необхідно залучити до $37,5 млрд щороку, тоді як МВФ оцінює загальну суму на $10–20 млрд вищою, йдеться у матеріалі Bloomberg.

Сторони очікують узгодити остаточну цифру вже наступного тижня, оскільки консультації тривають, зазначив інший співрозмовник. Після цього уряд і МВФ звернуться до партнерів України, аби обговорити шляхи отримання додаткового фінансування, додали джерела.

Контекст

Україна вже стикається з труднощами у залученні додаткової допомоги від ключових донорів. Внески від США – найбільшого спонсора Києва на початку повномасштабного вторгнення – суттєво скоротилися після повернення Дональда Трампа до Білого дому, тож ЄС став головним постачальником фінансової підтримки.

Більшість коштів з чинного пакета МВФ на $15,5 млрд уже розподілено. Програма передбачала завершення війни цього року й завершується у 2027-му.

9 вересня премʼєр-міністр Юлія Свириденко офіційно звернулася до МВФ із проханням розпочати нову програму співпраці. «Під час зустрічі я вручила Гевіну Грею лист із запитом на нову програму, яка підтримуватиме Україну в найближчі роки. Ми домовилися про продовження консультацій між нашими командами в найближчі місяці, щоб до кінця року отримати схвалення від Ради директорів МВФ», – повідомила Свириденко.