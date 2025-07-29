Представители Международного валютного фонда (МВФ), украинского правительства и парламента готовятся к переговорам о новой программе финансирования. Текущая программа, по которой правительство должно получить еще $4,8 млрд, может быть приостановлена. Forbes Ukraine узнал причины этого решения, условия и объем будущего финансирования