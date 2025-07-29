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Новые сложные переговоры. МВФ может свернуть текущую программу финансирования для Украины и запустить новую, узнал Forbes Ukraine. Каковы ее параметры и когда это может произойти?

Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes

4 хв читання

Нова програма МВФ для України /Офис президента Украины

МВФ может свернуть текущую и запустить новую программу финансирования для Украины Фото Офис президента Украины

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Представители Международного валютного фонда (МВФ), украинского правительства и парламента готовятся к переговорам о новой программе финансирования. Текущая программа, по которой правительство должно получить еще $4,8 млрд, может быть приостановлена. Forbes Ukraine узнал причины этого решения, условия и объем будущего финансирования

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